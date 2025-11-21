RETRO RÁDIÓ

Lehullt a lepel Szoboszlairól és a Real Madridról

Van egy ritka értéke a Liverpool magyar válogatott középpályásának. A klub korábbi játékosa szerint emiatt figyelt fel Szoboszlai Dominikra a Real Madrid is.

Szerző: B.
Létrehozva: 2025.11.21. 09:00
Szoboszlai Dominik Real Madrid érdeklődés

A Real Madrid tényleg felfigyelt Szoboszlai Dominikra, ráadásul egy ritka értéke miatt, legalábbis ha hinni lehet a Liverpool korábbi játékosának, Igor Bišćannak. A spanyol óriásnak pedig minden eszköze megvan ahhoz, hogy megszerezze a magyar válogatott csapatkapitányát – írta meg a football365.com-ra hivatkozva a Mandiner.

Szoboszlai Dominikot a Liverpool lelkeként és motorjaként ünneplik a Real Madrid elleni BL-rangadó előtt
A Real Madrid tényleg felfigyelt Szoboszlai Dominikra – Fotó: Getty Images

Szoboszlai Dominik értéke a sokoldalúsága

A Real Madrid szemezhet Szoboszlai Dominikkal, mert olyan kvalitásai vannak, hogy a világ bármelyik csapatában játszhatna

– méltatta Igor Bišćan a Liverpool magyar középpályását

Kiemelte, Szoboszlai Dominik sokoldalúsága ritka érték a mai modern futballban.

„Olyan jó játékos, és annyi poszton bevethető, hogy bármelyik klub örömmel látná a keretében. Tud védekezni, képes agresszívan letámadni, remekül lövi a pontrúgásokat, be tud törni a tizenhatoson belülre. Bármit meg tud csinálni a pályán: veszélyt jelent, rengeteget fut, és még jól is néz ki”  – fogalmazott a korábbi Liverpool-játékos.

