Lehullt a lepel Szoboszlairól és a Real Madridról

A Real Madrid tényleg felfigyelt Szoboszlai Dominikra, ráadásul egy ritka értéke miatt, legalábbis ha hinni lehet a Liverpool korábbi játékosának, Igor Bišćannak. A spanyol óriásnak pedig minden eszköze megvan ahhoz, hogy megszerezze a magyar válogatott csapatkapitányát – írta meg a football365.com-ra hivatkozva a Mandiner.

A Real Madrid tényleg felfigyelt Szoboszlai Dominikra – Fotó: Getty Images

Szoboszlai Dominik értéke a sokoldalúsága

A Real Madrid szemezhet Szoboszlai Dominikkal, mert olyan kvalitásai vannak, hogy a világ bármelyik csapatában játszhatna

– méltatta Igor Bišćan a Liverpool magyar középpályását.

Kiemelte, Szoboszlai Dominik sokoldalúsága ritka érték a mai modern futballban.

„Olyan jó játékos, és annyi poszton bevethető, hogy bármelyik klub örömmel látná a keretében. Tud védekezni, képes agresszívan letámadni, remekül lövi a pontrúgásokat, be tud törni a tizenhatoson belülre. Bármit meg tud csinálni a pályán: veszélyt jelent, rengeteget fut, és még jól is néz ki” – fogalmazott a korábbi Liverpool-játékos.