Újra belerúgtak Szoboszlaiba, mikor szállnak le róla végre?
Válogatottunk csapatkapitányából a dublini repülőtér közösségi oldalán is gúnyt űztek. Szoboszlai Dominik könnyes fotójával viccelődtek.
Az írországi Lidl sértő és elcsépelt "vicce" után a dublini repülőtér is gúnyt űzött Szoboszlai Dominikból, aki teljesen összeomlott és megkönnyezte a vasárnapi magyar-ír világbajnoki selejtezőn (2-3) elszenvedett vereséget.
A vb-pótselejtezőt elbukó magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya nyilván egy bohóckodó gólörömével húzta ki ennyire a gyufát ellenfeleknél, amiről azóta már világosan kiderült, hogy nem nekik szólt.
Szoboszlai Dominikból céltábla lett Írországban
A dublini légikikötő még a teltházas Puskás Aréna közönségét triplával, benne a 96. percben bekotort győztes góljával sokkolt Troy Parrott nevét is felvette, sőt egy tréfásnak gondolt mémmel beleállt Szoboszlaiba is.
„Van, akinek kell és van, akinek nem” – kommentálták az elkeseredésében zokogó Szoboszlai fotóját a reptérre montírozva, az amerikai úgynevezett "preclearance" eljárás helyét mutató tábla előtt (ennek a procedúrának a segítségével az Egyesült Államokba utazók az odatelepített amerikai személyzet révén már induláskor áteshetnek a sokszor elhúzódó bevándorlási- és vámvizsgálaton).
A mieink számára elúszott 2026-os foci-vb-t június 11. és július 19. között az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi meg. A pótselejtezőt érő második helyért a mieinket lehajrázó íreknek márciusban meg kell nyerniük egy négycsapatos minitorna elődöntőjét és döntőjét, hogy bejussanak a 48 résztvevő közé.
A magyar-ír (2-3) vb-selejtező összefoglalója:
Vb-lázban ég a világ!
Zajlanak a labdarúgó-világbajnokság selejtezői, és közeledik minden idők legnagyobb tornája. Először 48 válogatott lép majd pályára azon a világbajnokságon, amelynek az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó és Kanada ad otthont. A selejtezők minden fordulója tele van izgalommal, drámával és meglepetésekkel – hiszen a vb mindig több, mint egy torna: ez maga a futballünnep! A TippmixPRO-n pedig még izgalmasabbak a selejtezők – tippelj, és éld át a világbajnoki hangulatot!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre