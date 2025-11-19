RETRO RÁDIÓ

Újra belerúgtak Szoboszlaiba, mikor szállnak le róla végre?

Válogatottunk csapatkapitányából a dublini repülőtér közösségi oldalán is gúnyt űztek. Szoboszlai Dominik könnyes fotójával viccelődtek.

Szerző: MM
Létrehozva: 2025.11.19.
Szoboszlai Dominik vb 2026 dublini repülőtér mém Egyesült Államok

Az írországi Lidl sértő és elcsépelt "vicce" után a dublini repülőtér is gúnyt űzött Szoboszlai Dominikból, aki teljesen összeomlott és megkönnyezte a vasárnapi magyar-ír világbajnoki selejtezőn (2-3) elszenvedett vereséget. 

Szoboszlai Dominik a magyar-ír vb-selejtező után
Szoboszlai Dominik megkönnyezte a drámai vb-selejtezőt, erre az írek rajta élcelődnek Fotó: Tumbász Hédi

A vb-pótselejtezőt elbukó magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya nyilván egy bohóckodó gólörömével húzta ki ennyire a gyufát ellenfeleknél, amiről azóta már világosan kiderült, hogy nem nekik szólt

Szoboszlai Dominikból céltábla lett Írországban

A dublini légikikötő még a teltházas Puskás Aréna közönségét triplával, benne a 96. percben bekotort győztes góljával sokkolt Troy Parrott nevét is felvette, sőt egy tréfásnak gondolt mémmel beleállt Szoboszlaiba is.

„Van, akinek kell és van, akinek nem” – kommentálták az elkeseredésében zokogó Szoboszlai fotóját a reptérre montírozva, az amerikai úgynevezett "preclearance" eljárás helyét mutató tábla előtt (ennek a procedúrának a segítségével az Egyesült Államokba utazók az odatelepített amerikai személyzet révén már induláskor áteshetnek a sokszor elhúzódó bevándorlási- és vámvizsgálaton). 

A mieink számára elúszott 2026-os foci-vb-t június 11. és július 19. között az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi meg. A pótselejtezőt érő második helyért a mieinket lehajrázó íreknek márciusban meg kell nyerniük egy négycsapatos minitorna elődöntőjét és döntőjét, hogy bejussanak a 48 résztvevő közé.

A magyar-ír (2-3) vb-selejtező összefoglalója:

