Luxusszülinap! Kis Grófo méregdrága ékszerekkel ajándékozta meg feleségét

Kis Grófo és Tünde már csaknem 15 éve alkotnak egy párt, és jóban-rosszban kitartanak egymás mellett, amit a zenész sosem felejt el megemlíteni. A háromgyerekes szülők élete a legfontosabb természetesen a család, de olykor kettejük kapcsolatában sem hagyják, hogy kihunyjon a tűz. Kis Grófo fellépései mellett mindig szakít időt arra, hogy a fontos pillanatokban kedvese mellett legyen, így volt ez most is, Tünde 30. születésnapján.

Kis Grófo Bulibáró című dala után nem véletlenül kapta meg maga is ezt a címet, felesége születésnapját is méltóképpen megünnepelték (Fotó: Szabolcs László)

Kis Grófo gyerekei anyjának nagyon hálás, hogy meleg, szeretettel teli otthont teremt a mindennapokban, amellett, hogy három gyermeküket neveli. Ezt most, a születésnapján pedig egy hatalmas bulival és impozáns ajándékokkal ki is mutatta. Kis Grófo Instagram oldalán osztott meg egy rövid videót a különleges alkalomról, amit egy igazi habos-babos, rózsaszínben pompázó partival ünnepeltek. Az eseményen természetesen a legjobb italok, és ételek mellett egy hatalmas, emeletes, rózsaszín-arany torta is került az asztalra.

Kis Grófo koncertjei mellett mindig szakít időt a családjára is, hiszen ők a legfontosabbak az életében (Fotó: MW Archív)

Kis Grófo felesége és gyerekei semmiben nem szenvednek hiányt

Persze a nagy napon az ajándék sem maradhatott el, amivel Grófo természetesen ismét kitett magáért. Tünde egy gyönyörű, és mellesleg igencsak drága, színes kövekkel díszített nyakláncot és karkötőt kapott, amihez persze még egy gyűrű is dukált. A dobozok alapján a zenész a Les Néréides francia márkánál vásárolhatta a csodás kiegészítőket, ahol bizony könnyedén el lehet költeni több száz eurót is egy-egy különleges darabra. Persze mint tudjuk, a mulatós királynak semmi sem drága, ha imádott feleségéről van szó.

Kis Grófo családja minden ünnepkor összegyűlik

A zenész még a karácsonyi készülődés kapcsán árulta el a Borsnak, hogy még ha csak a szűk család vesz részt egy eseményen, az is legalább 20 főt jelent, így bármit is ünnepelnek, az mindig nagy eseménnyé válik.

Idén hozzánk jön a szűk család, jönnek a tesóim, jön az apósom, 20-an leszünk, nálunk ez a nagyon szűk család. Egyébként a nagy család, ha együtt van, az olyan 80 fő. Jó, hogy ilyen sokan vagyunk, ha nagy a család, annál nagyobb boldogság nincs. Mondanám, hogy odafigyelünk arra, hogy mennyit költünk ilyenkor, de az nem fedné annyira a valóságot

– mesélte még az ünnepek előtt, ami bizonyára a születésnapok esetében is hasonlóan zajlik.