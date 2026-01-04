Kiderült: Ilyen valójában Nótár Mary és Kis Grófo kapcsolata

A mulatós zene ikonikus sztárjai az év utolsó napjára időzítették legújabb közös daluk premierjét. Ott lehettünk a forgatáson, ahol nemcsak új slágerükről, de a barátságukról is mesélt Nótár Mary.

Nótár Mary zárkózott típus, de a közönség előtt mindig felszabadult (Fotó: Czinege Melinda CZM)

Nótár Mary és Kis Grófo bomba páros

Nem először dolgozik együtt a műfaj két kiemelkedő alakja, már több dalt is kiadtak. Nótár Mary és Kis Grófo közös számait imádják a rajongók, van olyan nótájuk, aminek több, mint 20 milliós megtekintése van. A két énekes szerint ennek az is az oka, hogy nagyon régóta ismerik egymást és mind a kettejüknek ugyanaz a célja, vagyis a közönség szórakoztatása.

„A mi barátságunk elég régről indul, először Grófo bátyámat ismertem meg” – mesélte a Metropolnak a Sztárban Sztár All Starst is megjárt Nótár Mary.

Láttam, ahogy Kis Grófo elkezdte édesapja mellett bontogatni a szárnyait. Mesélt is nekem a terveiről egy rendezvényen, ahol közösen felléptek, ez olyan húsz éve történt. Én egy eléggé zárkózott ember vagyok, nehezen kötök új barátságokat, de vele ezalatt az idő alatt nagyon jó barátok lettünk. Tényleg nincs sok barátom, nincs sok olyan ismerősöm, akit közelebb engedek magamhoz, de vele bármikor találkozunk, meg tudjuk beszélni az élet nagy dolgait, kivel mi történt, mi a gondja, öröme. Meg tudunk nyílni egymás előtt és számíthatunk egymásra, ami nagyon fontos ajándéka az életnek!

Nótár Mary és Kis Grófo kapcsolata a kölcsönös tiszteleten alapul

Arra is kíváncsiak voltunk, az énekesnő mit gondol Kis Grófo karrierjéről.

„Én azt gondolom, ahonnan ő elindult és amit ő elért, ez egy nagyon nagy út és én nagyon büszke vagyok rá! Amikor anno elmesélte a vágyait, álmait és most látva, hogy ezeket ő mind elérte, ez engem nagyon boldoggá tesz! Nagyon kitartó volt, minden akadályt legyőzött, szóval tényleg nagyon büszke vagyok a testvéremre!”