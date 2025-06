Búcsút intene a luxusnak Kis Grófo, már a pénze sorsáról is meghozta a döntést

A népszerű énekesnek ez a nyara sem féletlenül a pihenéssel fog telni, ugyanis rengeteg koncertje lesz ebben a három hónapban. Kis Grófo az év elején megígérte magának, hogy idén még inkább a zenére fogja fektetni a hangsúlyt és új dalokkal jelentkezik ismét. Ugyanis saját bevallása szerint azt gondolta, hogy mindennel sikerült foglalkozni a tavalyi évben csak egy dologgal nem, a muzsikálással.

Kis Grófo koncertekkel fogja tölteni nagyrészt az idei nyarát (Fotó: Szabolcs László)

Kis Grófoéknak nem lesz idejük pihenésre

„Erre a nyárra a családdal szeretnénk tervezni azért legalább egy nyaralást, de nem lesz egyszerű összehozni ezt sem, mivel igencsak elfoglalt leszek a koncertek miatt. Úgyhogy lehetséges, hogy Horvátországba fogunk kiruccanni, mert az nincs annyira messze, de mégis csak van ott tengerpart. Mindenesetre szükségünk is lesz egy kis pihenésre, mert az év nagy részében hajtunk, de nekünk szülőknek és a gyerekeknek is kell a relaxálás és a kikapcsolódás” – kezdte lapunknak Kis Grófo 2025-ös nyári terveivel, azonban egy nagy vallomást is megosztott.

Megunta a várost, inkább venne egy tanyát

Van egy olyan tervem, hogy amikor 40 év körül leszek, akkor mindenféleképpen szeretnék venni egy kisebb tanyát. Azért, mert egyrészről imádom az állatokat és ott szeretnék majd például lovakat is tartani, mert nagyon megnyugtat a jelenlétük. Másrészről arra jöttem rá, hogy egy idő után szükségünk lesz egy kis nyugira a városi élet és a rengeteg teendőkkel tűzdelt mindennapok után

– vélekedett a népszerű énekes.

Kis Grófo családjával jelenleg Biatorbágyon lakik luxuskörülmények között egy nagy házban, azonban a háromgyermekes édesapa nagyjából 8 éve múlva venne egy tanyát és ott tartana jószágokat, de teljesen nem költözne ki oda. Nem gondolnánk, de az énekestől nem is áll távol a vidéki élet, mivel édesapjának volt egy tanyája, így ő is ilyen környezetben nőtt fel. A családapa tudja, hogy ilyen körülmények között élni nemcsak játék és mese, de ő ezt egy nagyon jó kikapcsolódásnak gondolja, minden velejárójával együtt.

„Én szerintem, ha az ember gyerekként megszagolja a tanyasi levegőt, akkor az egy életen keresztül vele marad” – mesélte a mulatós zenész.