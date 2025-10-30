Rohantak a mentők, tűzoltók: busszal ütközött egy kocsi Kispesten – Fotókkal
A busz és a kocsi egy kereszteződésben ütközött össze olyan erővel, hogy a busznak még az ajtaja is kitört. A kispestiek elmondták, hogy a két utca találkozása balesetveszélyes helynek számít, idén ez már a harmadik nagyobb baleset ebben a kereszteződésben.
Hatalmas csattanás miatt rohantak össze a békésen munkába ballagó emberek csütörtök reggel a XIX. kerületben. A kispesti Kisfaludy utcánál ugyanis súlyos baleset történt: egy busz és egy autó ütközött össze a Nádasdy utcai kereszteződésben.
Elátkozott kispesti kereszteződésben rohant egymásba a busz meg a kocsi
Az arra járók elmondták, hogy az ütközésnek csúnya hangja volt, a kocsi és a busz eleje is összetört.
„A kocsi nagyon rosszul nézett ki, a motorházteteje totálkáros lett. Jó nagy erővel csattanhattak össze, mert a busznak kitört az első ajtaja, ott voltak a földön az üvegszilánkok, szóval gondolom, az üveg is kirobbant. Valószínűleg a kocsi az utcából hajtott ki, akkor ütköztek össze a Nádasdyn haladó busszal” – vélekedett egy közelben élő férfi.
A helyszínre azonnal riasztották a rendőröket, a mentőket és a tűzoltókat is, akik rögtön munkához láttak:
Összeütközött egy busz és egy személyautó Budapest tizenkilencedik kerületében, a Kisfaludy és a Nádasdy utca kereszteződésénél. A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A helyszínre mentőt is riasztottak. A baleset miatt forgalmi akadályra kell számítani
– közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Információink szerint a buszon utazók többsége karcolások nélkül megúszta a balesetet, egy ember azonban megsérült, őt a mentősök ellátták.
A környéken élők elmondták, hogy a kereszteződésben már több baleset is volt, annak ellenére, hogy STOP tábla figyelmezteti a sofőröket.
A Kisfaludynál még tábla is van, de sokan mintha észre sem vennék. Volt itt már nem egy baleset, talán legutóbb pár hete. De nem tudom, mit lehetne még tenni, ha a STOP tábla sem segít!
– tette fel a kérdést egy másik közelben lakó.
Valóban nem ez volt az egyetlen baleset: idén ez már a harmadik ütközés, ami ebben a kereszteződésben történt. Szeptember 19-én két kocsi rohant egymásba ugyanitt, akkor három ember megsérült, egyiküket feszítővágóval kellett kiemelni a roncsból. Korábban januárban történt baj itt: akkor négy ember megsérült, az egyik kocsi pedig még egy ház falának is nekicsapódott a baleset közben.
