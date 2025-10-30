Rohantak a mentők, tűzoltók: busszal ütközött egy kocsi Kispesten – Fotókkal

Hatalmas csattanás miatt rohantak össze a békésen munkába ballagó emberek csütörtök reggel a XIX. kerületben. A kispesti Kisfaludy utcánál ugyanis súlyos baleset történt: egy busz és egy autó ütközött össze a Nádasdy utcai kereszteződésben.

A busz és a kocsi egy kispesti kereszteződésben rohant egymásba Fotó: Metropol

Elátkozott kispesti kereszteződésben rohant egymásba a busz meg a kocsi

Az arra járók elmondták, hogy az ütközésnek csúnya hangja volt, a kocsi és a busz eleje is összetört.

„A kocsi nagyon rosszul nézett ki, a motorházteteje totálkáros lett. Jó nagy erővel csattanhattak össze, mert a busznak kitört az első ajtaja, ott voltak a földön az üvegszilánkok, szóval gondolom, az üveg is kirobbant. Valószínűleg a kocsi az utcából hajtott ki, akkor ütköztek össze a Nádasdyn haladó busszal” – vélekedett egy közelben élő férfi.

A busz elöl megrongálódott, az egyik utas megsérült Fotó: Metropol

A helyszínre azonnal riasztották a rendőröket, a mentőket és a tűzoltókat is, akik rögtön munkához láttak:

Összeütközött egy busz és egy személyautó Budapest tizenkilencedik kerületében, a Kisfaludy és a Nádasdy utca kereszteződésénél. A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A helyszínre mentőt is riasztottak. A baleset miatt forgalmi akadályra kell számítani

– közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Információink szerint a buszon utazók többsége karcolások nélkül megúszta a balesetet, egy ember azonban megsérült, őt a mentősök ellátták.

Nagy erővel csattant egymásba a két jármű Fotó: Metropol

A környéken élők elmondták, hogy a kereszteződésben már több baleset is volt, annak ellenére, hogy STOP tábla figyelmezteti a sofőröket.

A Kisfaludynál még tábla is van, de sokan mintha észre sem vennék. Volt itt már nem egy baleset, talán legutóbb pár hete. De nem tudom, mit lehetne még tenni, ha a STOP tábla sem segít!

– tette fel a kérdést egy másik közelben lakó.

Valóban nem ez volt az egyetlen baleset: idén ez már a harmadik ütközés, ami ebben a kereszteződésben történt. Szeptember 19-én két kocsi rohant egymásba ugyanitt, akkor három ember megsérült, egyiküket feszítővágóval kellett kiemelni a roncsból. Korábban januárban történt baj itt: akkor négy ember megsérült, az egyik kocsi pedig még egy ház falának is nekicsapódott a baleset közben.