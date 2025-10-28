Retró Kispest: múltidéző képek a XIX. kerületből

Kispest, Budapest XIX. kerülete, különleges helyet foglal el a főváros szövetében: őrzi a múlt hangulatát és a mindennapok változásait. A retró fotók, amelyek a múlt század közepén készültek, ma már igazi időutazásra hívnak. A fekete-fehér képeken megelevenedik egy korszak, amikor az élet lassabban telt, az utcákon ismerős arcok köszöntek egymásra, és a városrészt a közösségi összetartozás érzése lengte be.

Retró Budapest, a kép a XIX. kerületben készült az akkori fiatalokról. Wesselényi utca a Derkovits Gyula utca felé nézve 1968-ban. Forrás: Fortepan / Drimbe József

Retró képeken Kispest múltidéző varázsa

A képgaléria darabjai nemcsak épületeket és tereket mutatnak be, hanem egy életérzést is. A Wekerletelep, amely Kispest legikonikusabb része, a korabeli fotókon különösen idilli képet nyújt. A macskaköves utcákon biciklis fiatalok és a gyerekek retró képe is felbukkan.

Kispest a múlt század közepén igazi kisváros volt, tele focival és élettel. A régi autók, Trabantok, Wartburgok és Pobjedák az utcák szélén parkolnak, a férfiak elegánsan sétálnak, a nők pedig bevásárlószatyrokkal sietnek haza babakocsit tolva, mindez egy letűnt, mégis ismerős világ hangulatát idézi.

A retró képek között különösen meghatóak azok a pillanatok, amelyek Wekerletelepen, vagy épp a vásárokról szólnak. Ezek a képek nemcsak Kispest múltját, hanem a közösségi élet melegségét is felidézik. A városrész mindig is híres volt összetartó lakóiról, a fotók tanúsága szerint a szomszédok valóban ismerték és segítették egymást.

Ma, amikor a kerület új házai és modern közlekedése egyre inkább átalakítják Kispest képét, ezek a régi felvételek felbecsülhetetlen értéket képviselnek. A retró képgaléria nem pusztán múltidézés: emlékeztet arra, hogy a városi élet nemcsak épületekből, hanem történetekből, emberi kapcsolatokból és közös emlékekből épül fel. A fotók által újra átélhetővé válik az a békés, közösségi légkör, amely valaha Budapest egyik legemberibb városrészét jellemezte.

Nézd meg retró képeken Kispest varázsát!