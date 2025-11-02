RETRO RÁDIÓ

Gyerekek is az áldozatok között: tűz ütött ki egy áruházban, rengetegen meghaltak

Tűz ütött ki egy diszkont áruházban szombaton az északnyugat-mexikói Hermosillo város központjában, legalább 23 ember meghalt, tucatnyian megsérültek - közölték a helyi hatóságok.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.02. 07:34
Módosítva: 2025.11.02. 07:34
tragédia Mexikó tűz

A tájékoztatás szerint feltehetően robbanás előzte meg a lángok keletkezését.

A vizsgálat egy az üzletben található transzformátorra összpontosít

- közölte Sonora állam ügyészsége az X közösségi oldalon.

gyertya, gyász, nemzeti gyász emléknapja
Illusztráció / Fotó: Pexels

A lángokat már megfékezték. Médiaforrások elektromos meghibásodást emlegetnek. A városi hatóságok közlése szerint a népszerű Waldo's diszkontlánc áruháza nem volt támadás célpontja.

Rendelkeztem egy alapos és átlátható vizsgálat lefolytatásáról a baleset okainak tisztázása érdekében

- mondta Alfonso Durazo, a város székhelye, Sonora állam kormányzója egy közösségi médiában közzétett videóban, hozzátéve, hogy az áldozatok között gyermekek is vannak.

A halálesetek többsége mérgező gázok belélegzése miatt következett be - mondta Gustavo Salas, az állam főügyésze a törvényszéki orvosi szolgálat megállapítására hivatkozva.

Őszinte részvétem az életüket vesztett emberek családtagjainak és szeretteinek

- írta Claudia Sheinbaum elnök egy X-en közzétett bejegyzésében, hozzátéve, utasította a hatóságokat, hogy segítsenek az áldozatok családtagjainak és a sérülteknek.

A helyi vöröskereszt közölte, hogy 40 alkalmazottja és 10 mentőautója csatlakozott a mentési munkálatokhoz, és több sérültet vittek kórházba – írja az MTI.

 

