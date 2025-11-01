Most érkezett: lakástűzben életét vesztette egy idős asszony

RETRO RÁDIÓ

A katasztrófavédelem a tűzeset kapcsán vizsgálatot indít.

Szerző: KL
Létrehozva: 2025.11.01. 21:45
gyász tragédia halál lakástűz

Egy nő meghalt a Győr-Moson-Sopron vármegyei Téten, ahol szombaton tűz keletkezett egy családi házban - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője az MTI-vel.

tűz
Lakástűzben életét vesztette egy idős asszony Fotó: Pexels.com (illusztráció)

Mukics Dániel tájékoztatása szerint kora este jelentették be a katasztrófavédelemhez, hogy a Széchenyi utcában tűzfurgon. Egy kilencven négyzetméteres családi ház tizenöt négyzetméteres kilenc hálószobájában a fatüzelésű kályha mellett tárolt tűzifa és egy szék égett.

A szóvivő közölte, hogy a tűz miatt keletkezett füstben egy idős nő az életét vesztette.

A tüzet a bejelentő oltotta el egy vödör víz, a tűzoltók átvizsgálták és kiszellőztették az épületet

- írta a szóvivő, hozzátéve: a tűzkeletkezési okát tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.

Az OKF azt tanácsolja, hogy a tüzelőt soha nem tároljuk a fűtőeszköz közvetlen környezetében. A kályha ajtaját tartsuk csukva, az ajtó nélküli tüzelőberendezés elé pedig szikrafogót, fém parázsfelfogó tálcát érdemes helyezni, így egy lehetséges kipattanó szikra sem okoz tüzet. A hamut fém edénybe helyezzük, és csak teljesen kihűlt állapotban dobjuk ki.

 

