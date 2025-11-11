„Azt hittem, kialszik a tűz” - Szauna lángolt Paloznakon: oltás közben égett meg a tulaj
A tulajdonos maga kezdte meg a kabin oltását, nehogy a tűz átterjedjen a házára. A szauna oltása közben azonban égési sérüléseket szenvedett.
Csak egy kis szaunázásnak indult, de végül életmentő tűzoltásba csapott át egy család péntek (november 9.) esti programja, a Veszprém vármegyei Paloznakon. A férfi a hűvös idő miatt úgy döntött: kiruccan a lakása mellé épített szaunába, egy kis melegedésre. Miután azonban elégedetten kiballagott volna a kabinból, riasztó dologra lett figyelmes: a szauna füstölni kezdett.
Lángolt a szauna, oltott a tulaj
A füstöt hamarosan már tűz követte, a kabin pedig nem sokkal később már valósággal lángokban állt. Bár a tulaj azonnal riadóztatta a tűzoltókat, a hős férfi maga is nekiállt oltani. Nem véletlen: a szauna riasztó közelségben volt a családi házhoz. Szerencsére a tűzoltók is hamar a helyszínre értek, így hamarosan már ők maguk kezdték meg az oltást. Bár a tüzet gyorsan elfojtották, addigra a lángok már részben átterjedtek a házra.
Családi ház mellett, külön álló szauna gyulladt ki a Balatoni úton. A tűz oltását az ott lakók gyorsan megkezdték, de kis mértékben így is átterjedt a lakóház tetőszerkezetére
- közölte a Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság. Mint mondták, a tüzet szerencsére elegendő volt egy vízsugárral eloltani, így a baj nem harapódzott el végzetesen.
A hős tulajdonos azonban megsérült: a keze megégett, így a mentősök kórházba vitték.
Az oltását megkezdő tulajdonos a kezén égési sérüléseket szenvedett, őt a mentők kórházba szállították
- zárták soraikat. A tulajdonos őszinte hálával köszönte meg a tűzoltók munkáját.
„Köszönöm szépen a tűzoltóknak a szolgálatukat” - írta bejegyzésében a sérült tulaj. Azt is elárulta, hogyan is történt a kis híján tragikus tűzeset. Mint kiderült, a szauna már korábban is aggasztóan "viselkedett", akkor azonban nem történt baj. Azt hitték, most sem lesz.
Kezdett füst jönni a szaunában, a kövek közül. Többször szellőztettem, aztán gondoltam, kialszik a tűz, mint előző nap. Sajnos nem ez történt
- tette hozzá a megsérült tulajdonos.
