Gyász: holtan esett össze a korábbi válogatott focista
Szívrohamot kapott. Holtan esett össze Andrij Polunyin korábbi ukrán válogatott focista.
Tragikus hirtelenséggel meghalt egy korábbi válogatott labdarúgó, miután összeesett egy öregfiúk-mérkőzésén. A helyi beszámolók szerint az 54 éves Andrij Polunyin az ukrajnai Luckban lépett pályára, amikor szívrohamot kapott.
Andrij Polunyin gólt is lőtt a válogatottban
Polunyin pályafutása során kilenc alkalommal szerepelt az ukrán nemzeti csapatban, még az 1990-es években. Ezeken a meccseken egyszer talált a kapuba, az Olaszország elleni 1996-os Eb-selejtezőn. Ukrajna azonban ezen a meccsen 3-1-re kikapott, amivel nem sikerült kijutnia a tornára. A korábbi válogatott focista szülőhazájában kezdte a karrierjét, a ma már megszűnt Dnyipro Dnyipropetrovszkban játszott, mielőtt Németországba igazolt. Ott megfordult többek között a Nürnberg, a St. Pauli és a Rot-Weiss Essen csapatában is.
Őszinte részvétünket fejezzük ki a családjának és a szeretteinek. A klub osztozik a veszteség fájdalmában
– idézi Polunyin korábbi csapatának, a Metalist 1925-nek a közleményét a Daily Star.
