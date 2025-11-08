RETRO RÁDIÓ

„Nem tudta feldolgozni, hogy…” – tragikus hirtelenséggel elhunyt az NB I korábbi kiválósága

Talán nem tudta feldolgozni, hogy a magánélete nem úgy alakult, ahogy szerette volna. Elhunyt a KSC Szekszárd egykori kosárlabdázója, Anna Bulatova, a válogatott Miklós Melinda édesanyja.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.08. 11:45
gyász kosárlabda NB I/A kosárlabda

Tragikus hirtelenséggel, 53 évesen elhunyt Anna Bulatova korábbi kosárlabdázó. Az orosz származású, jekatyerinburgi születésű játékos éveken át meghatározó tagja volt a női NB I A csoportban szereplő KSC Szekszárd együttesének – számolt be róla a Teol.hu.

Gyász: Anna Bulatova
Elhunyt a KSC Szekszárd egykori kosárlabdázója, Anna Bulatova Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Megdöbbentő számomra a hír. Imádtam, kulturált játékosként gondolok vissza rá, lehetett rá csapatot építeni. Szuper játékos volt. Nagy érdemei voltak abban, hogy jól szerepeltünk az élvonalban. Nagyon jól látott a pályán, kintről életveszélyesen dobott. Amikor Szegedre kerültem, ott is jól összefogta a csapatot. Az egyik legjobb irányítóm volt. Nehezen megközelíthető, zárkózott személyiség volt, játékosként azonban mindig a csapat érdekeit tartotta szem előtt

– mondta az elhunyt kosárlabdázó korábbi edzője, Ujhelyi Gábor, aki Szekszárdon és Szegeden is dolgozott együtt Anna Bulatovával.

Szabó Noémi, a Tarr KSC Szekszárd szakmai- és sportigazgatója csupa szív embernek ismerte meg az egykori játékost, aki később utánpótlásedzőként is dolgozott a klubnál.

A törést talán az okozhatta az életében, hogy nem tudta feldolgozni hogy a magánélete nem úgy alakult, ahogy szerette volna. Klubelnökünk, Szabó Gergő írt a lányának, az egyesületünk által nevelt, most a Diósgyőrben játszó válogatott bedobónak, Miklós Melindának, és felajánlotta segítségünket. Melinda mindenben számíthat ránk

– fogalmazott Szabó Noémi.

 

