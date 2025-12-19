Kerkez figyelmeztetést kapott Liverpoolban, le kell nyugodnia
A Liverpool magyar védője bőséggel kapott kritikát, amióta a Vörösökhöz igazolt. Azonban Kerkez Milos egyre jobban teljesít új csapatában, amit végre az egyik klublegenda is észrevett.
Kerkez Milos nagy várakozással érkezett nyáron a Liverpoolhoz, hiszen többek között a veterán Andy Robertson utódjaként tekintettek rá az együttesnél. Azonban a magyar balhátvéd útja nem indult zökkenőmentesen: a szurkolók többsége a sorozatos gyengébb teljesítmények után a skót posztriválisát követelte vissza a kezdőcsapatba. Ennek Arne Slot vezetőedző nem tett eleget, és úgy fest, neki lett igaza, ugyanis Kerkez egyre stabilabb teljesítményt nyújt, amit a klub legendás játékosa, John Arne Riise is észrevett.
Kerkeznek le kéne nyugodnia
A 45 éves norvég balhátvéd, aki közel 350 mérkőzésen öltötte magára a Vörösök mezét, összességében pozitívan értékelte a magyar játékos eddigi szereplését, amire eddig más klubikontól nem volt példa, ugyanakkor Robertsont is dicsérte.
Bonyolult helyzet, mert kedvelem Kerkezt. Van benne támadószellem, élesség, szélességi játék, de mindent 100 km/órával csinál. Robertson tapasztaltabb és nyugodtabb, tudja, hogyan kell játszani. Kerkez néhány mérkőzésen nehézségekbe ütközött a döntéshozatalban, labdával és labda nélkül egyaránt. Egy az egy ellen gyors és határozott, de szerintem a támadó oldalon még nem hozza a százszázalékos formáját
– fogalmazott Riise. A focista szerint a két játékosnak jót tesz a rivalizálás:
Tetszik a Robertson-Kerkez helyzet, mert nagy kihívást jelent mindkettőjüknek, és folyamatosan éberen tartja őket.
A Bajnokok Ligája-győztes balhátvéd úgy véli, a fiatalítás jó döntés volt, de a 22 éves új igazolás túl korán kapott túl nagy szerepet a csapatban:
Szerintem helyes fiatal játékosokat igazolni. Cimikasz is távozott, így igazából nem volt valódi verseny a balhátvéd poszton. Bár Robertson továbbra is magas szinten teljesít, nem lesz fiatalabb. Szüksége van kihívókra, akik versenyhelyzetet teremtenek, és megmutatják, képes-e még továbbra is hozni a szintjét. Ez így korrekt. Ugyanakkor azt érzem, Robertsonnak több lehetőséget kellett volna kapnia ebben az idényben, mert Kerkez nem mindig volt a legjobb formájában.
Premier League – nagyon messze a címvédés!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a címvédő Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is hétről hétre a legnagyobb sztárok között küzd a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre