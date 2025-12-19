Kerkez figyelmeztetést kapott Liverpoolban, le kell nyugodnia

Kerkez Milos nagy várakozással érkezett nyáron a Liverpoolhoz, hiszen többek között a veterán Andy Robertson utódjaként tekintettek rá az együttesnél. Azonban a magyar balhátvéd útja nem indult zökkenőmentesen: a szurkolók többsége a sorozatos gyengébb teljesítmények után a skót posztriválisát követelte vissza a kezdőcsapatba. Ennek Arne Slot vezetőedző nem tett eleget, és úgy fest, neki lett igaza, ugyanis Kerkez egyre stabilabb teljesítményt nyújt, amit a klub legendás játékosa, John Arne Riise is észrevett.

Kerkez Milos és Andy Robertson (jobbra) folyamatos harcban áll a kezdőcsapatba kerülésért (Fotó: Richard Sellers – PA Images)

Kerkeznek le kéne nyugodnia

A 45 éves norvég balhátvéd, aki közel 350 mérkőzésen öltötte magára a Vörösök mezét, összességében pozitívan értékelte a magyar játékos eddigi szereplését, amire eddig más klubikontól nem volt példa, ugyanakkor Robertsont is dicsérte.

Bonyolult helyzet, mert kedvelem Kerkezt. Van benne támadószellem, élesség, szélességi játék, de mindent 100 km/órával csinál. Robertson tapasztaltabb és nyugodtabb, tudja, hogyan kell játszani. Kerkez néhány mérkőzésen nehézségekbe ütközött a döntéshozatalban, labdával és labda nélkül egyaránt. Egy az egy ellen gyors és határozott, de szerintem a támadó oldalon még nem hozza a százszázalékos formáját

– fogalmazott Riise. A focista szerint a két játékosnak jót tesz a rivalizálás:

Tetszik a Robertson-Kerkez helyzet, mert nagy kihívást jelent mindkettőjüknek, és folyamatosan éberen tartja őket.

A Bajnokok Ligája-győztes balhátvéd úgy véli, a fiatalítás jó döntés volt, de a 22 éves új igazolás túl korán kapott túl nagy szerepet a csapatban:

Szerintem helyes fiatal játékosokat igazolni. Cimikasz is távozott, így igazából nem volt valódi verseny a balhátvéd poszton. Bár Robertson továbbra is magas szinten teljesít, nem lesz fiatalabb. Szüksége van kihívókra, akik versenyhelyzetet teremtenek, és megmutatják, képes-e még továbbra is hozni a szintjét. Ez így korrekt. Ugyanakkor azt érzem, Robertsonnak több lehetőséget kellett volna kapnia ebben az idényben, mert Kerkez nem mindig volt a legjobb formájában.