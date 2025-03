Ezért kár volt, veszélybe került a magyar válogatott Eb-szereplése

Sorozatban három Európa-bajnokságon (2016, 2021, 2024) szerepelt a magyar fociválogatott azok után, hogy 1972-től 44 évig ki sem jutott a tornára. Utolsó két alkalommal a Nemzetek Ligája-szereplésünknek is köszönhetően lett nagyobb esélyünk arra, hogy ott legyünk a legjobb 24 csapat között. A magyar válogatott most Törökország ellen összesítésben 6-1-re kikapott, s emiatt a B csoportba esett vissza az NL-ben. Ez a helyzetünket is megnehezíti.

A magyar válogatott Marco Rossival összesítésben 6-1-re maradt alul Fotó: Mirkó István

Eddig sokat köszönhettünk a Nemzetek Ligájának. Például egy Eb-szereplést is, hiszen a 2021-ben megrendezett, részben hazai rendezésű tornára a hagyományos selejtezőkön nem sikerült kijutni, ellenben a B divíziós csoportgyőzelemnek köszönhetően pótselejtezőt játszhatott a csapat, amelyen Szoboszlai kilőtte az Eb-re az együttest Izland ellen. Ha akkor nincs NL, nincs Eb sem – írja a Magyar Nemzet. Szintén a remek A ligás szereplésünknek köszönhettük a 2024-es Eb selejtezőcsoportját, ott a mieink az első kalapba kerültek, és végül veretlenek is lettek.

Mit nyerhet a magyar válogatott a B ligával?

A B divízióban várhatóan nem lesznek sztárválogatottak az ellenfelek között, ami bizonyos szempontból előnyt is jelenthet. Egyrészt könnyebb lesz hozni az eredményeket, másrészt Marco Rossi olyan dolgokat fejleszthet, amire az A divízióban kevesebb lehetősége volt.