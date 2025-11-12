Növényi Norbert nem kertelt, így nyerhet olimpiát Losonczi Dávid

Hosszabb időre kidőlt Losonczi Dávid, világ- és Európa-bajnok birkózónk. A sportoló térdét a zágrábi világbajnokság után műtötték meg, közel nyolc hónapot kell most kihagynia. A célja nem változott, 2028-ban olimpiai bajnok akar lenni.

Losonczi Dávid 2026 második felében térhet vissza (Fotó: ROTH TAMAS)

Ha majd Losonczi Dávid felépül, szívesen ad neki tanácsokat Növényi Norbert ötkarikás bajnokunk. A 2024-es párizsi nyári játékokon az ESMTK birkózója, Losonczi mindössze ötödikként zárt, noha nem takargatta, hogy az aranyéremért utazott a francia fővárosba. Ott az elrontott elődöntő sokba került, a kudarcot a bronzmeccsre sem heverte ki.

Az akaraterejével nincs gond, remek fizikai adottságokkal bír, de a 87 kg-osak súlycsoportjában további legalább négy olyan ellenlábasa ismert, akik pillanatnyi formájától függ az, hogy legyőzik-e Európa- és világbajnokunkat

– jegyezte meg az 1980-as moszkvai nyári játékok 90 kg-os súlycsoportjának bajnoka, Növényi.

Losonczinak főként arra kellene rávennie magát, hogy a ma oly’ divatos „dögönyözésről” leszokjon, azaz ne az legyen a célja, hogy riválisait a szőnyeg tilos zónájába taszigálva kapjon technikai pontot.

Növényi: Losonczi Dávid ne pepecseljen, hanem dobjon!

Ehhez pedig a fogásskáláját bővítenie kell, főleg álló helyzetből. A válldobása ügyes, a kétkaros hátraesést, vagyis a szaltót viszont gyakorolhatná, ugyanis azzal meglepné a világot. A lenti, úgynevezett békaállásból robbanásszerűen kell emelni és pörgetni. Olyan készségszintre kell feljavítani a fogásait, amiket akkor is előad, ha álmából keltik fel. Annak idején én naplót vezettem arról, hogy ellenfeleimmel szemben milyen fogást vagy előkészítő manővert vethetek be. Ezt Dávidnak is melegen ajánlom, mert így nem pepecseli el a drága mérkőzésidőt fogáskereséssel

– sorolta Növényi a tanácsokat.