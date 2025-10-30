RETRO RÁDIÓ

A budapestieknek adta több millió forintját a világ-és Európa-bajnok magyar sportoló

Édesapja nyomdokaiba lép. Losonczi Dávid egy templom felújítására fordítja az idei világversenyeken elért eredményéért járó pénzjutalmát.

Szerző: B.
Létrehozva: 2025.10.30. 12:30
Losonczi Dávid jótékonyság birkózás

Ismét jótékony célra fordította a jutalmát Losonczi Dávid. A világ-és Európa-bajnok magyar birkózó tavaly az olimpiai ötödik helyéért járó honoráriumát 16 millióra forintra kiegészítette, és több szervezetnek felajánlotta.

Losonczi Dávid világ- és Európa-bajnok birkózó
Losonczi Dávid egy templom felújítására fordítja az idei világversenyeken elért eredményéért járó pénzjutalmát Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Megvan mindenem, tizenhatmillió forinttal nem lennék se több, se kevesebb, azoknak az embereknek viszont nagy szükségük van rá, akiknek ezt adom. Soha nem a pénzért birkóztam, a célom az, hogy dicsőséget szerezzek Magyarországnak, és egészen biztos, hogy a jövőben is ugyanígy gondolkozom

– nyilatkozta tavaly Losonczi, aki idén tavasszal, az Európa-bajnokságon szerzett aranyérme után megígérte, hogy a világbajnokságot követően nyilatkozik majd arról, hogy a jutalmát ezúttal milyen jótékony célra fogja felajánlani.

Templomfelújításra ajánlotta fel jutalmát Losonczi Dávid

Végül úgy döntött, hogy édesapja nyomdokaiba lép, és a világversenyeken elért eredményéért járó pénzjutalmát tizenötmillió forintra kiegészítve a XX. kerületi Árpád-házi Szent Erzsébet -templom felújítására fordítja

– számolt be róla Szabados Ákos, Pesterzsébet polgármestere.

Büszke vagyok rád Dávid, nagylelkűséged a legnagyobbak közé emel. Köszönjük!

– tette hozzá.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
