A budapestieknek adta több millió forintját a világ-és Európa-bajnok magyar sportoló

Édesapja nyomdokaiba lép. Losonczi Dávid egy templom felújítására fordítja az idei világversenyeken elért eredményéért járó pénzjutalmát.
Ismét jótékony célra fordította a jutalmát Losonczi Dávid. A világ-és Európa-bajnok magyar birkózó tavaly az olimpiai ötödik helyéért járó honoráriumát 16 millióra forintra kiegészítette, és több szervezetnek felajánlotta.
Megvan mindenem, tizenhatmillió forinttal nem lennék se több, se kevesebb, azoknak az embereknek viszont nagy szükségük van rá, akiknek ezt adom. Soha nem a pénzért birkóztam, a célom az, hogy dicsőséget szerezzek Magyarországnak, és egészen biztos, hogy a jövőben is ugyanígy gondolkozom
– nyilatkozta tavaly Losonczi, aki idén tavasszal, az Európa-bajnokságon szerzett aranyérme után megígérte, hogy a világbajnokságot követően nyilatkozik majd arról, hogy a jutalmát ezúttal milyen jótékony célra fogja felajánlani.
Templomfelújításra ajánlotta fel jutalmát Losonczi Dávid
Végül úgy döntött, hogy édesapja nyomdokaiba lép, és a világversenyeken elért eredményéért járó pénzjutalmát tizenötmillió forintra kiegészítve a XX. kerületi Árpád-házi Szent Erzsébet -templom felújítására fordítja
– számolt be róla Szabados Ákos, Pesterzsébet polgármestere.
Büszke vagyok rád Dávid, nagylelkűséged a legnagyobbak közé emel. Köszönjük!
– tette hozzá.
