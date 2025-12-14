„Az apát és a fiút a lélek köti össze” – Megható módon köszöntötte fel édesapját Kucsera Gábor

Kucsera Gábor kétszeres világbajnok magyar kajakozó, olimpikon. 2013. július 28-án feleségül vette Tápai Szabina kézilabdázót. 2013. október 24-én megszületett kisfiuk, Bence. 2018. novemberében érkezett meg kislányuk, Milla. 2021-ben pedig megszületett harmadik gyermekük, egy kislány, aki a Bella nevet kapta.

Kucsera Gábor édesapja 70 éves lett / Fotó: TV2

Kucsera Gábor életében voltak nagyon mély pontok, még Tápai Szabinával majdnem különváltak az útjaik is, de aztán ismét egymásra találtak. Azóta a családjukban még nagyobb a boldogság és az összetartózás. A magyar sportoló pedig azóta is a rajongók kedvence. Nemrég közösségi oldalán egy igazán bensőséges és nem mindennapi családi pillanatot osztott meg. Kucsera Gábor olyan születésnapi meglepetéssel rukkolt elő immár 70 éves édesapjának, hogy az könnyekig hatódva ült mellett. S mindezt úgy mutatta meg rajongóinak Kucsera Gábor, hogy ölében fogta gyönyörű kislányát.

Isten Éltessen Drága Édasapukám! Egy apa reménytelensége az egyik legfélelmetesebb dolog. Egy apa mindig mindent megtesz a fiáért, egy apa, még ha a világ dől is össze, megy, ha a fia hívja. Egy apa a nehéz időkben is ott van a fia mellett, mert az apát és a fiút a lélek köti össze egymással. Köszönöm hogy erre megtanítottál

– írta megható videójához Kucsera Gábor.

Íme Kucsera Gábor bejegyzése: