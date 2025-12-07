Csendes gyilkos, amely millióknak van: A nő egy rossz mozdulatra volt a spontán nyaktöréstől
Egy pillanat alatt meghalhat, ha nem vigyáz. Hányás, szédülés, fáradtság jellemezte életét, de nem is sejtette milyen bizarr rendellenesség áll ezek mögött.
Rosszul lép, vagy hirtelen fékez vezetés közben - ez mind Katlyn Brooks halálához vezethetett volna. Gyermekkora óta fáradtság és rosszullétek gyötörték, amelyre az orvosok csak legyintettek, majd kiderült a szörnyű diagnózis.
Egy nő megosztotta, hogy milyen azzal a lesújtó betegséggel élni, amely a "saját belső lefejezéséhez" vezethet bármely pillanatban. Egy rossz mozdulat is az életébe kerülhet Katlyn Brooksnak, aki végre talált egy orvost, aki elvégezheti rajta a rendkívül kockázatos nyak- és gerincműtétet - írja a ladbible.
Mielőtt megkapta volna az idegsebész megkeresését, aki mindenképpen szeretett volna foglalkozni a 28 éves anyuka állapotával, előtte Katlyn állandóan nyakmerevítőben élt, és minél mozdulatlanabbul kellett tartania a fejét. A nyaktörés, amelyet akár egy hirtelen fékezés is kiválthat általában azonnal halált okoz, mivel a nyakat elválasztja a koponyától, így csak az izmok és a bőr tartja egyben a két testrészt. Ez leggyakrabban autóbalesetek áldozatainál fordul elő, de Katlyn esetében ez genetikai okokra vezethető vissza, amelynek diagnózisáért évtizedeket szenvedett.
A fiatal nőt fáradtság és rosszullétek gyötörték
Bizarr tünetek kísérték végig az életét nap, mint nap, mint a hányás, szédülés, fáradtság. Mivel már gyerekkora óta gyötörték ezek, az orvosok már akkoriban elhanyagolták az esetét, és ráfogták, hogy szorongó, valamint pánikbeteg.
"A testi tüneteim még mindig túl valóságosak és kimerítőek voltak"- mondta el. "Nem vettek tudomást a fájdalmamról. Kezdtem megkérdőjelezni a saját mentális egészségemet. Viccként kezeltek"
Hosszú évekig küzdött, amikor végül megkapta a diagnózist a húszas évei végén: Ehlers-Danlos szindróma (hEDS) gyötri. Ez egy örökletes, kötőszöveteket érintő betegség, amely a leggyakoribb a világon, és csak hosszas vizsgálatok után derül ki. Az ízületek túlzott rugalmasságát okozza, amely miatt könnyebben kificamodhatnak. Emellett fájdalommal, extrém fáradtsággal, könnyebben sérülő bőrrel, emésztési problémákkal, szédüléssel, inkontinenciával, de egyéb belső szervi problémákkal is járhat. A szakértők szerint milliók szenvednek a betegségtől, akár úgy is, hogy még nincsenek diagnosztizálva.
A kollagén hiánya miatt a kötőszövetek nem megfelelően fejlődnek, amely azt mutatta ki Katlyn MRI vizsgálatából, hogy a koponyája és a gerince az "életükért kapaszkodtak egymásban", ezzel nyaki gerinc szindrómát okozva a nőnek.
"Konkrétan érzem, hogy mennyire laza a fejem. Ha nem figyelek, lebukik. Érzem, ahogy a fejem hátsó részét a hátam felső része tartja" -mondta el tapasztalatait.
A Michiganben élő édesanya családja gyűjtésbe kezdett, hogy könnyebben tudja állni a kezelések költségeit. Életveszélyes betegsége miatt ugyanis szüksége van egy stabilizáló műtétre, amelyet eddig még egyetlen orvos sem vállalt el.
"Eddig az összes orvos visszautasított, aki a környékben dolgozik, de még azok is, akik három órányira vannak az otthonomtól" - mondta Katlyn. "Már mindenhova elmentünk Michiganben. Túl közel járok már ahhoz, hogy spontán nyaktörésem legyen" - mesélte kétségbeesve a nő.
Aztán, tavaly december 24-én hívást kapott a Cincinnati Egyetem idegsebészétől, hogy ők szinte azonnal elvállalnák a kockázatos műtétet. Idén februárban már át is esett a fárasztó műtéten, amely Katlyn elmondása szerint azonnali megkönnyebbüléssel járt.
A gyógyulási útjának még közel sincs vége, hiszen a gerince jelenleg rögzítve van, illetve az egészségügyi számlái 800 ezer dollárra szöktek (262 millió forint).
Ma már csak egy korrektív beavatkozásra vár, amelyet jövő januárra terveztek, amellyel kiengedhetik a rögzítésből a gerincoszlopát, így várhatóan végre növelik a mozgékonyságát anélkül, hogy később idegkárosodást szenvedne.
"Ezekkel a ritka rendellenességekkel élek, amelyekhez nincs útmutató. Egy városnyi orvoson kellett átmennem, mire megtaláltam azt, akit valóban érdekeltem, és meghallgatta a panaszaimat" - mondta el végezetül Katlyn.
