Csendes gyilkos, amely millióknak van: A nő egy rossz mozdulatra volt a spontán nyaktöréstől

Rosszul lép, vagy hirtelen fékez vezetés közben - ez mind Katlyn Brooks halálához vezethetett volna. Gyermekkora óta fáradtság és rosszullétek gyötörték, amelyre az orvosok csak legyintettek, majd kiderült a szörnyű diagnózis.

Katlyn Brookst folyton fáradtság gyötörte. Fotó: GoFundMe

Egy nő megosztotta, hogy milyen azzal a lesújtó betegséggel élni, amely a "saját belső lefejezéséhez" vezethet bármely pillanatban. Egy rossz mozdulat is az életébe kerülhet Katlyn Brooksnak, aki végre talált egy orvost, aki elvégezheti rajta a rendkívül kockázatos nyak- és gerincműtétet - írja a ladbible.

Mielőtt megkapta volna az idegsebész megkeresését, aki mindenképpen szeretett volna foglalkozni a 28 éves anyuka állapotával, előtte Katlyn állandóan nyakmerevítőben élt, és minél mozdulatlanabbul kellett tartania a fejét. A nyaktörés, amelyet akár egy hirtelen fékezés is kiválthat általában azonnal halált okoz, mivel a nyakat elválasztja a koponyától, így csak az izmok és a bőr tartja egyben a két testrészt. Ez leggyakrabban autóbalesetek áldozatainál fordul elő, de Katlyn esetében ez genetikai okokra vezethető vissza, amelynek diagnózisáért évtizedeket szenvedett.

A fiatal nőt fáradtság és rosszullétek gyötörték

Bizarr tünetek kísérték végig az életét nap, mint nap, mint a hányás, szédülés, fáradtság. Mivel már gyerekkora óta gyötörték ezek, az orvosok már akkoriban elhanyagolták az esetét, és ráfogták, hogy szorongó, valamint pánikbeteg.

"A testi tüneteim még mindig túl valóságosak és kimerítőek voltak"- mondta el. "Nem vettek tudomást a fájdalmamról. Kezdtem megkérdőjelezni a saját mentális egészségemet. Viccként kezeltek"

Hosszú évekig küzdött, amikor végül megkapta a diagnózist a húszas évei végén: Ehlers-Danlos szindróma (hEDS) gyötri. Ez egy örökletes, kötőszöveteket érintő betegség, amely a leggyakoribb a világon, és csak hosszas vizsgálatok után derül ki. Az ízületek túlzott rugalmasságát okozza, amely miatt könnyebben kificamodhatnak. Emellett fájdalommal, extrém fáradtsággal, könnyebben sérülő bőrrel, emésztési problémákkal, szédüléssel, inkontinenciával, de egyéb belső szervi problémákkal is járhat. A szakértők szerint milliók szenvednek a betegségtől, akár úgy is, hogy még nincsenek diagnosztizálva.