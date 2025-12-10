Magyar Péterék tagadják a megszorító csomagot – pedig már lebuktak: most menekülnek a kérdések elől!

Az Index által bemutatott amerikai kutatás szerint a megkérdezettek 62 százaléka úgy gondolja: nagyon is létezik az a bizonyos tervezet, és Magyar Péterhez valamint a Tisza Párthoz köti a benne szereplő megszorításokat - írja a Ripost. A kutatást egy olyan amerikai cég végezte, amely korábban Donald Trumppal is együtt dolgozott, és többször előre jelezte az elnökválasztások eredményét, vagyis nem holmi hobbiméricskélésről van szó. Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezető elemzője emellett Orbán Viktor további erősödéséről is beszélt szerdán reggel, december 10-én a TV2 Mokka című műsorában.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint Magyar Péter már hiába tagad / Forrás: Facebook

Magyar Péter próbálkozik, pedig innen már nincs visszaút

Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezető elemzője a témát elemezve a TV2 Mokka című műsorában rávilágított a lényegre:

Ez azt mutatja, hogy a magyar választók többsége nem hiszi el azt a magyarázatot és tagadást, amit Magyar Péterék próbálnak kommunikálni

– mondta.

A választók bizalmatlansága azonban nem a semmiből jött. Az elmúlt hónapokban több, a Tiszához köthető közgazdász és tanácsadó nyíltan beszélt arról, milyen megszorításokra lenne „szükség”.

A legerősebb mondat egyértelműen Tarr Zoltántól, a Tisza alelnökétől származik:

Nem mondhatunk el mindent, mert abba belebuknánk. A választás után mindent lehet, addig ezeket a terveket el kell hallgatni.

Ez az a mondat, amelyet a választók döntő többsége nem felejt el, hiába tagad most a pártvezetés.

Mi történhetett a balatonfüredi frakcióülésen? A hangulat egyáltalán nem volt diadalittas.

Még a balliberális oldalon mért kutatások is azt mutatják, hogy a Tisza lendülete alábbhagyott, a támogatottság csökkenni kezdett

– mondta a vezető elemző, hozzátéve, hogy:

Az amerikai mérések is ugyanerre jutottak.

A frakcióülés egyik fő témája így az lehetett, hogyan lehet visszahozni az elveszett támogatást. De még a jelöltek bemutatkozására sem jutott idő:

Még a hétvégi rendezvényen sem engedték beszélni a saját jelöltjeiket. Magyar Péter harmadik személy által felolvastatta a bemutatkozásokat.

Miért veszélyes a többkulcsos adó? Az elemző szerint a kiszivárgott csomag legkockázatosabb pontja a többkulcsos SZJA bevezetése lenne.