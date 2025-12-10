Magyar Péterék tagadják a megszorító csomagot – pedig már lebuktak: most menekülnek a kérdések elől!
Óriási botrány kerekedett Balatonfüreden, miután a Tisza Párt látványosan kerülte az újságírókat, amikor a hatszáz oldalas megszorító csomagról kérdezték őket. Magyar Péter és csapata tagad, a választók többsége azonban nem hisz nekik. Ez derült ki egy friss mérésből. De miért ez a bujkálás?
Az Index által bemutatott amerikai kutatás szerint a megkérdezettek 62 százaléka úgy gondolja: nagyon is létezik az a bizonyos tervezet, és Magyar Péterhez valamint a Tisza Párthoz köti a benne szereplő megszorításokat - írja a Ripost. A kutatást egy olyan amerikai cég végezte, amely korábban Donald Trumppal is együtt dolgozott, és többször előre jelezte az elnökválasztások eredményét, vagyis nem holmi hobbiméricskélésről van szó. Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezető elemzője emellett Orbán Viktor további erősödéséről is beszélt szerdán reggel, december 10-én a TV2 Mokka című műsorában.
Magyar Péter próbálkozik, pedig innen már nincs visszaút
Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezető elemzője a témát elemezve a TV2 Mokka című műsorában rávilágított a lényegre:
Ez azt mutatja, hogy a magyar választók többsége nem hiszi el azt a magyarázatot és tagadást, amit Magyar Péterék próbálnak kommunikálni
– mondta.
A választók bizalmatlansága azonban nem a semmiből jött. Az elmúlt hónapokban több, a Tiszához köthető közgazdász és tanácsadó nyíltan beszélt arról, milyen megszorításokra lenne „szükség”.
A legerősebb mondat egyértelműen Tarr Zoltántól, a Tisza alelnökétől származik:
Nem mondhatunk el mindent, mert abba belebuknánk. A választás után mindent lehet, addig ezeket a terveket el kell hallgatni.
Ez az a mondat, amelyet a választók döntő többsége nem felejt el, hiába tagad most a pártvezetés.
Mi történhetett a balatonfüredi frakcióülésen? A hangulat egyáltalán nem volt diadalittas.
Még a balliberális oldalon mért kutatások is azt mutatják, hogy a Tisza lendülete alábbhagyott, a támogatottság csökkenni kezdett
– mondta a vezető elemző, hozzátéve, hogy:
Az amerikai mérések is ugyanerre jutottak.
A frakcióülés egyik fő témája így az lehetett, hogyan lehet visszahozni az elveszett támogatást. De még a jelöltek bemutatkozására sem jutott idő:
Még a hétvégi rendezvényen sem engedték beszélni a saját jelöltjeiket. Magyar Péter harmadik személy által felolvastatta a bemutatkozásokat.
Miért veszélyes a többkulcsos adó? Az elemző szerint a kiszivárgott csomag legkockázatosabb pontja a többkulcsos SZJA bevezetése lenne.
A 2010 előtti időszakban pontosan láttuk, mi történik:
- tömegek jelentették be magukat alacsonyabb bérre
- a különbözet pedig a feketegazdaságba ment
- nőtt a szürkegazdaság akkor is, amikor a minimálbér volt adómentes
Közben Orbán Viktor erősödik! A friss kutatások szerint nemcsak a pártpreferencia változott meg: a miniszterelnöki alkalmasság mutatóiban is látványos a különbség.
Orbán Viktor 15 százalékos előnnyel vezet Magyar Péter előtt. A választók többsége továbbra is őt tartja alkalmasnak az ország vezetésére
– mondta Deák Dániel.
A nemzetközi szereplések – Washington, Moszkva, Isztambul – pedig tovább erősítették a miniszterelnök nemzetközi súlyát és hazai támogatottságát.
A Tisza Párt így kettős nyomás alatt van: a kiszivárgott megszorító csomag miatt magyarázkodniuk kell, közben pedig látványosan fogy a lendületük.
Tekintsd meg videónkat arról, hogy mi az emberek véleménye a Tisza-adóról:
