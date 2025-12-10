RETRO RÁDIÓ

Magyar Péterék tagadják a megszorító csomagot – pedig már lebuktak: most menekülnek a kérdések elől!

Óriási botrány kerekedett Balatonfüreden, miután a Tisza Párt látványosan kerülte az újságírókat, amikor a hatszáz oldalas megszorító csomagról kérdezték őket. Magyar Péter és csapata tagad, a választók többsége azonban nem hisz nekik. Ez derült ki egy friss mérésből. De miért ez a bujkálás?

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.10. 10:43
Magyar Péterék Tisza-adó minimálbér

Az Index által bemutatott amerikai kutatás szerint a megkérdezettek 62 százaléka úgy gondolja: nagyon is létezik az a bizonyos tervezet, és Magyar Péterhez valamint a Tisza Párthoz köti a benne szereplő megszorításokat - írja a Ripost. A kutatást egy olyan amerikai cég végezte, amely korábban Donald Trumppal is együtt dolgozott, és többször előre jelezte az elnökválasztások eredményét, vagyis nem holmi hobbiméricskélésről van szó. Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezető elemzője emellett Orbán Viktor további erősödéséről is beszélt szerdán reggel, december 10-én a TV2 Mokka című műsorában.

Magyar Péter
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint Magyar Péter már hiába tagad / Forrás: Facebook

Magyar Péter próbálkozik, pedig innen már nincs visszaút

Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezető elemzője a témát elemezve a TV2 Mokka című műsorában rávilágított a lényegre:

Ez azt mutatja, hogy a magyar választók többsége nem hiszi el azt a magyarázatot és tagadást, amit Magyar Péterék próbálnak kommunikálni

– mondta.

A választók bizalmatlansága azonban nem a semmiből jött. Az elmúlt hónapokban több, a Tiszához köthető közgazdász és tanácsadó nyíltan beszélt arról, milyen megszorításokra lenne „szükség”.

A legerősebb mondat egyértelműen Tarr Zoltántól, a Tisza alelnökétől származik:

Nem mondhatunk el mindent, mert abba belebuknánk. A választás után mindent lehet, addig ezeket a terveket el kell hallgatni.

Ez az a mondat, amelyet a választók döntő többsége nem felejt el, hiába tagad most a pártvezetés.

Mi történhetett a balatonfüredi frakcióülésen? A hangulat egyáltalán nem volt diadalittas.

Még a balliberális oldalon mért kutatások is azt mutatják, hogy a Tisza lendülete alábbhagyott, a támogatottság csökkenni kezdett

– mondta a vezető elemző, hozzátéve, hogy:

Az amerikai mérések is ugyanerre jutottak.

A frakcióülés egyik fő témája így az lehetett, hogyan lehet visszahozni az elveszett támogatást. De még a jelöltek bemutatkozására sem jutott idő:

Még a hétvégi rendezvényen sem engedték beszélni a saját jelöltjeiket. Magyar Péter harmadik személy által felolvastatta a bemutatkozásokat.

Miért veszélyes a többkulcsos adó? Az elemző szerint a kiszivárgott csomag legkockázatosabb pontja a többkulcsos SZJA bevezetése lenne.

 

A 2010 előtti időszakban pontosan láttuk, mi történik:

  • tömegek jelentették be magukat alacsonyabb bérre
  • a különbözet pedig a feketegazdaságba ment
  • nőtt a szürkegazdaság akkor is, amikor a minimálbér volt adómentes

Közben Orbán Viktor erősödik! A friss kutatások szerint nemcsak a pártpreferencia változott meg: a miniszterelnöki alkalmasság mutatóiban is látványos a különbség.

Orbán Viktor 15 százalékos előnnyel vezet Magyar Péter előtt. A választók többsége továbbra is őt tartja alkalmasnak az ország vezetésére

– mondta Deák Dániel.

A nemzetközi szereplések – Washington, Moszkva, Isztambul – pedig tovább erősítették a miniszterelnök nemzetközi súlyát és hazai támogatottságát.

A Tisza Párt így kettős nyomás alatt van: a kiszivárgott megszorító csomag miatt magyarázkodniuk kell, közben pedig látványosan fogy a lendületük.

Tekintsd meg videónkat arról, hogy mi az emberek véleménye a Tisza-adóról:


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu