Tisza-nyugdíjadó: Magyar Péterék azoktól vennének el pénzt, akinek a legjobban fáj

A régi baloldali gazdaságpolitikai kultúrát akarja feléleszteni a Tisza Párt Magyarországon. A Bokros Lajos féle filozófiához hasonlóan ők is abból akarják finanszírozni az ország működését, hogy az emberektől elvesznek. Ez azonban lehetetlen helyzetbe hozná a nyugdíjasokat!

A Tisza-adó miatt jóval kevesebb pénz járna a nyugdíjasoknak Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

Amint arról korábban többször is beszámoltunk, a Tisza Párt szakértői minden lehetséges módon megcsorbítanák a nyugdíjasok juttatásait. A Tisza-adó részeként megadóztatnák a nyugdíjakat, eltörölnék a 13. havi nyugdíjat és a Nők40 programot is elmebajként jellemzik - írja a Ripost.

Ennek kapcsán tett közzé egy fontos bejegyzést Kovács Zoltán, a kormány nemzetközi szóvivője. Szerinte Ez nem reform, ez megszorítás a magyar idősek kárára!

Aki egész életében dolgozott, adót fizetett és felépítette ezt az országot, most azt hallhatja a Tiszától, hogy „túl sokat kap”. Ez felháborító!

Mi pedig mondjuk a választ: NEM.

Nem a brüsszeli adópolitikára.

Nem a nyugdíjasaink megsarcolására.

Nem a tiszás megszorításokra.

A kormány továbbra is megbecsüli a nyugdíjasokat, megvédi a nyugdíjakat és megőrzi a 13. havi nyugdíjat!

Orbán Viktor: el a kezekkel a nyugdíjaktól!

Orbán Viktor arra a kérdésre, mit szól hozzá, hogy a Tisza Párt megadóztatná a nyugdíjakat, azt válaszolta, mindig csak két politika volt Magyarországon: a baloldali meg a jobboldali.

A baloldalnak régi mániája Bokros Lajos óta, hogy a nyugdíjakat valahogyan meg kell sarcolni. A jobboldal pedig mindig azt képviselte - nemcsak gazdasági okokból, hanem a szüleink és nagyszüleink iránti tiszteletből is -, hogy a nyugdíjakat növelni kell, sosem szabad elvenni belőle, adni kell

- jelentette ki.

A 13. havi nyugdíjat a baloldal elvette, a jobboldal visszaadta - mutatott rá, hozzátéve, hogy "a Tisza egy baloldali párt".

Egyre több dolgot tudunk meg az adóelképzelésekről, a nyugdíjról, a kórházbezárásokról. Tipikus, klasszikus baloldali gazdaságpolitikát csinálnak

- mondta a miniszterelnök, megjegyezve, hogy erre már egyszer az ország ráfaragott.

Ami a nyugdíjasokat illeti, pedig végképp azt kell mondanom, hogy el a kezekkel a nyugdíjaktól. A nyugdíjakat nem csökkenteni, hanem emelni kell

hangsúlyozta Orbán Viktor.