Tisza-nyugdíjadó: Magyar Péterék azoktól vennének el pénzt, akinek a legjobban fáj
A Tisza Párt reformnak hazudja a megszorítási terveit. A Bokros-csomag 2.0 havi több tízezer forintjába kerülne a nyugdíjasoknak.
A régi baloldali gazdaságpolitikai kultúrát akarja feléleszteni a Tisza Párt Magyarországon. A Bokros Lajos féle filozófiához hasonlóan ők is abból akarják finanszírozni az ország működését, hogy az emberektől elvesznek. Ez azonban lehetetlen helyzetbe hozná a nyugdíjasokat!
Amint arról korábban többször is beszámoltunk, a Tisza Párt szakértői minden lehetséges módon megcsorbítanák a nyugdíjasok juttatásait. A Tisza-adó részeként megadóztatnák a nyugdíjakat, eltörölnék a 13. havi nyugdíjat és a Nők40 programot is elmebajként jellemzik - írja a Ripost.
Ennek kapcsán tett közzé egy fontos bejegyzést Kovács Zoltán, a kormány nemzetközi szóvivője. Szerinte Ez nem reform, ez megszorítás a magyar idősek kárára!
Aki egész életében dolgozott, adót fizetett és felépítette ezt az országot, most azt hallhatja a Tiszától, hogy „túl sokat kap”. Ez felháborító!
Mi pedig mondjuk a választ: NEM.
- Nem a brüsszeli adópolitikára.
- Nem a nyugdíjasaink megsarcolására.
- Nem a tiszás megszorításokra.
A kormány továbbra is megbecsüli a nyugdíjasokat, megvédi a nyugdíjakat és megőrzi a 13. havi nyugdíjat!
Orbán Viktor: el a kezekkel a nyugdíjaktól!
Orbán Viktor arra a kérdésre, mit szól hozzá, hogy a Tisza Párt megadóztatná a nyugdíjakat, azt válaszolta, mindig csak két politika volt Magyarországon: a baloldali meg a jobboldali.
A baloldalnak régi mániája Bokros Lajos óta, hogy a nyugdíjakat valahogyan meg kell sarcolni. A jobboldal pedig mindig azt képviselte - nemcsak gazdasági okokból, hanem a szüleink és nagyszüleink iránti tiszteletből is -, hogy a nyugdíjakat növelni kell, sosem szabad elvenni belőle, adni kell
- jelentette ki.
A 13. havi nyugdíjat a baloldal elvette, a jobboldal visszaadta - mutatott rá, hozzátéve, hogy "a Tisza egy baloldali párt".
Egyre több dolgot tudunk meg az adóelképzelésekről, a nyugdíjról, a kórházbezárásokról. Tipikus, klasszikus baloldali gazdaságpolitikát csinálnak
- mondta a miniszterelnök, megjegyezve, hogy erre már egyszer az ország ráfaragott.
Ami a nyugdíjasokat illeti, pedig végképp azt kell mondanom, hogy el a kezekkel a nyugdíjaktól. A nyugdíjakat nem csökkenteni, hanem emelni kell
hangsúlyozta Orbán Viktor.
Ennyivel sarcolná meg a nyugdíjasokat a Tisza Párt
A Világgazdaság kiszámolta, hogy pontosan milyen hatással járna a legmagasabb, 20 százalékos adókulcs bevezetése a különböző nyugdíjsávokban:
- 150 000 Ft/hó nyugdíj: havi 30 000 Ft, éves szinten 360 000 Ft veszteség.
- 246 000 Ft/hó (átlagnyugdíj): havi 49 200 Ft, évente 590 400 Ft kiesés.
- 300 000 Ft/hó: havi 60 000 Ft, évente 720 000 Ft veszteség.
- 400 000 Ft/hó: havi 80 000 Ft, évente 960 000 Ft mínusz.
- 500 000 Ft/hó: havi 100 000 Ft, évente 1,2 millió Ft veszteség.
- 600 000 Ft/hó: havi 120 000 Ft, évente 1,44 millió Ft kiesés.
Ez a változás a mintegy 2,5 millió nyugdíjast jelentősen érintené.
A kormány gőzerővel dolgozik a 14. havi nyugdíj bevezetésén
A miniszterelnök egy másik bejegyzésben azt írta:
A Tisza-féle megszorító csomag helyett a kormány 15 év után is arra törekszik, hogy az elvevés helyett adni tudjon az idős magyar állampolgároknak.
A kormány 15 éve kötött egy megállapodást a nyugdíjasokkal, és visszaadta a 13. havi nyugdíjat. Mint írta, a kormány vállalta, hogy nem csökkenhet a nyugdíjak értéke, és ha a gazdaság motorja jól húz, akkor abból a nyugdíjasoknak is részesülniük kell. És ez így is lesz
Orbán Viktor úgy látja, nem a brüsszelieknek csinálta a kormány a nyugdíjrendszert, hanem a magyar idősek javára. „Szerintünk így helyes. És gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon. A tiszások pedig elmehetnek a degressziójukkal a brüsszeli szalonokba!” – zárta bejegyzését a miniszterelnök.
