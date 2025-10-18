RETRO RÁDIÓ

Tisza-nyugdíjadó: Magyar Péterék azoktól vennének el pénzt, akinek a legjobban fáj

A Tisza Párt reformnak hazudja a megszorítási terveit. A Bokros-csomag 2.0 havi több tízezer forintjába kerülne a nyugdíjasoknak.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.18. 12:18
Tisza-adó megszorítások Tisza Párt nyugdíj

A régi baloldali gazdaságpolitikai kultúrát akarja feléleszteni a Tisza Párt Magyarországon. A Bokros Lajos féle filozófiához hasonlóan ők is abból akarják finanszírozni az ország működését, hogy az emberektől elvesznek. Ez azonban lehetetlen helyzetbe hozná a nyugdíjasokat!

A Tisza-adó miatt jóval kevesebb pénz járna a nyugdíjasoknak Fotó: Kocsis Zoltán /  MTI

Amint arról korábban többször is beszámoltunk, a Tisza Párt szakértői minden lehetséges módon megcsorbítanák a nyugdíjasok juttatásait. A Tisza-adó részeként megadóztatnák a nyugdíjakat, eltörölnék a 13. havi nyugdíjat és a Nők40 programot is elmebajként jellemzik - írja a Ripost.

Ennek kapcsán tett közzé egy fontos bejegyzést Kovács Zoltán, a kormány nemzetközi szóvivője. Szerinte Ez nem reform, ez megszorítás a magyar idősek kárára!

Aki egész életében dolgozott, adót fizetett és felépítette ezt az országot, most azt hallhatja a Tiszától, hogy „túl sokat kap”. Ez felháborító!

Mi pedig mondjuk a választ: NEM.

  • Nem a brüsszeli adópolitikára. 
  • Nem a nyugdíjasaink megsarcolására. 
  • Nem a tiszás megszorításokra.

A kormány továbbra is megbecsüli a nyugdíjasokat, megvédi a nyugdíjakat és megőrzi a 13. havi nyugdíjat!

Orbán Viktor: el a kezekkel a nyugdíjaktól!

Orbán Viktor arra a kérdésre, mit szól hozzá, hogy a Tisza Párt megadóztatná a nyugdíjakat, azt válaszolta, mindig csak két politika volt Magyarországon: a baloldali meg a jobboldali.

A baloldalnak régi mániája Bokros Lajos óta, hogy a nyugdíjakat valahogyan meg kell sarcolni. A jobboldal pedig mindig azt képviselte - nemcsak gazdasági okokból, hanem a szüleink és nagyszüleink iránti tiszteletből is -, hogy a nyugdíjakat növelni kell, sosem szabad elvenni belőle, adni kell

- jelentette ki.

A 13. havi nyugdíjat a baloldal elvette, a jobboldal visszaadta - mutatott rá, hozzátéve, hogy "a Tisza egy baloldali párt".

Egyre több dolgot tudunk meg az adóelképzelésekről, a nyugdíjról, a kórházbezárásokról. Tipikus, klasszikus baloldali gazdaságpolitikát csinálnak 

- mondta a miniszterelnök, megjegyezve, hogy erre már egyszer az ország ráfaragott.

Ami a nyugdíjasokat illeti, pedig végképp azt kell mondanom, hogy el a kezekkel a nyugdíjaktól. A nyugdíjakat nem csökkenteni, hanem emelni kell

 hangsúlyozta Orbán Viktor.

Ennyivel sarcolná meg a nyugdíjasokat a Tisza Párt

A Világgazdaság kiszámolta, hogy pontosan milyen hatással járna a legmagasabb, 20 százalékos adókulcs bevezetése a különböző nyugdíjsávokban:

  • 150 000 Ft/hó nyugdíj: havi 30 000 Ft, éves szinten 360 000 Ft veszteség. 
  • 246 000 Ft/hó (átlagnyugdíj): havi 49 200 Ft, évente 590 400 Ft kiesés. 
  • 300 000 Ft/hó: havi 60 000 Ft, évente 720 000 Ft veszteség. 
  • 400 000 Ft/hó: havi 80 000 Ft, évente 960 000 Ft mínusz.
  • 500 000 Ft/hó: havi 100 000 Ft, évente 1,2 millió Ft veszteség.
  • 600 000 Ft/hó: havi 120 000 Ft, évente 1,44 millió Ft kiesés.

Ez a változás a mintegy 2,5 millió nyugdíjast jelentősen érintené. 

A kormány gőzerővel dolgozik a 14. havi nyugdíj bevezetésén

A miniszterelnök egy másik bejegyzésben azt írta:

A Tisza-féle megszorító csomag helyett a kormány 15 év után is arra törekszik, hogy az elvevés helyett adni tudjon az idős magyar állampolgároknak. 

 A kormány 15 éve kötött egy megállapodást a nyugdíjasokkal, és visszaadta a 13. havi nyugdíjat. Mint írta, a kormány vállalta, hogy nem csökkenhet a nyugdíjak értéke, és ha a gazdaság motorja jól húz, akkor abból a nyugdíjasoknak is részesülniük kell. És ez így is lesz

Orbán Viktor úgy látja, nem a brüsszelieknek csinálta a kormány a nyugdíjrendszert, hanem a magyar idősek javára. „Szerintünk így helyes. És gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon. A tiszások pedig elmehetnek a degressziójukkal a brüsszeli szalonokba!” – zárta bejegyzését a miniszterelnök.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu