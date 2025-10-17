RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra: Karácsony elkotyogta, hogy a Tisz megszüntetné a kerületeket

A közösségi oldalán hívta fel erre a figyelmet.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.17. 13:51
Módosítva: 2025.10.17. 14:05
Szentkirályi Alexandra Karácsony Gergely kerület Tisza Párt Budapest

Karácsony elkotyogta, hogy a Tisza megszüntetné a kerületeket. Na, még mit nem!” – írta a közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

Ezt írta Szentkirályi Alexandra / Fotó:  Metropol

A kerületek tiszások által dédelgetett felszámolásával a fővárosban uralkodó őskáosz jellemezné a kerületeinket is. Budapest most is csak azért működik, mert a kerületek és a polgármesterek erőn felül teljesítenek. Még a Főváros helyett is ők dolgoznak és végeznek el olyan feladatokat, ami igazából a Városháza dolga lenne

– tette hozzá a frakcióvezető.

Képzeljük csak el azt a Budapestet, ahol korábbi kerületi ügyeinket a működésképtelen Fővárosi Közgyűlésben kellene sikerre vinni és azok a tiszás képviselők döntenének helyi ügyekről, akik még fővárosi szinten sem tudják, merre van az előre vagy Karácsony Gergely keresné a térképen Csepelt – Észak-Pesten. Nonszensz

– zárta a bejegyzését Szentkirályi Alexandra.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu