Szentkirályi Alexandra: Karácsony elkotyogta, hogy a Tisz megszüntetné a kerületeket

A kerületek tiszások által dédelgetett felszámolásával a fővárosban uralkodó őskáosz jellemezné a kerületeinket is. Budapest most is csak azért működik, mert a kerületek és a polgármesterek erőn felül teljesítenek. Még a Főváros helyett is ők dolgoznak és végeznek el olyan feladatokat, ami igazából a Városháza dolga lenne