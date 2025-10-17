Szentkirályi Alexandra: Karácsony elkotyogta, hogy a Tisz megszüntetné a kerületeket
A közösségi oldalán hívta fel erre a figyelmet.
„Karácsony elkotyogta, hogy a Tisza megszüntetné a kerületeket. Na, még mit nem!” – írta a közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.
A kerületek tiszások által dédelgetett felszámolásával a fővárosban uralkodó őskáosz jellemezné a kerületeinket is. Budapest most is csak azért működik, mert a kerületek és a polgármesterek erőn felül teljesítenek. Még a Főváros helyett is ők dolgoznak és végeznek el olyan feladatokat, ami igazából a Városháza dolga lenne
– tette hozzá a frakcióvezető.
Képzeljük csak el azt a Budapestet, ahol korábbi kerületi ügyeinket a működésképtelen Fővárosi Közgyűlésben kellene sikerre vinni és azok a tiszás képviselők döntenének helyi ügyekről, akik még fővárosi szinten sem tudják, merre van az előre vagy Karácsony Gergely keresné a térképen Csepelt – Észak-Pesten. Nonszensz
– zárta a bejegyzését Szentkirályi Alexandra.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre