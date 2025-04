Sáfrány Emese megható videót tett közzé, a kisfiáról van szó

A légtornász-modell már a terhessége első napjaiban elhatározta, hogy ő szeretne lenni a világ legjobb édesanyja, és ezért bármit megtenne. Sáfrány Emese kisfia lassan betölti a negyedik életévét, és a jelek szerint egy nagyon boldog kisember. Emese természetesen nagyon sokat dolgozik is ezért, most például egy nemzetközi trend alapján készített interjút a saját gyermekével, a kicsi érzelmi állapotát felmérendően.

Sáfrány Emese gyermeke elképesztően aranyos válaszokat adott a kérdésekre Fotó: Ladóczki Balázs

Sáfrány Emese kisfia

Az Ázsia Expresszt is megjárt – párjával, Béres Anett-tel közösen meg is nyerték – gyönyörű édesanya kamerák előtt kérdezte meg a gyermekét arról, miből érzi a kisfiú azt, hogy az anyukája szereti őt. Sáfrány Emese videója mellé egy hosszú posztot is mellékelt annak érdekében, hogy mindenki értse, pontosan miről van szó.

„Sokszor eszünkbe sem jut, hogy beszéljünk arról, miből érezzük, hogy valaki szeret minket, vagy hogy ő fontos számunkra. Anya-gyermek viszonyban természetes, hogy szeretjük egymást, de tudjuk-e kifejezni és megfogalmazni, mi a szeretet nyelvünk?”

Megacuki válaszok

És akkor jöjjenek a kisfiú várva várt válaszai, melyeket az édesanyjának felelt a kérdésre.

Abból, hogy mindig hozol nekem tejcsit, meg mindig adsz nekem mangót és mindig adsz nekem meglepit meg ajándékot. Énekelsz nekem…

Erre a kisfiú visszakérdezett? „És te?”

„Abból szoktam érezni, hogy szeretsz, hogy szedsz nekem virágot, megsimogatsz” – válaszolta az édesanya, mire így felet a gyermek.

Anya, és tudod még mit szeretsz? Ha megölellek!

A szívet melengető diskurzus itt tekinthető meg: