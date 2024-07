Hároméves lett Sáfrány Emese kisfia, ilyen nagyot nőtt - Fotó

Sáfrány Emese, magyar fotómodell, légtornász, egykori pornószínésznő. Korábbi párjával, Hornyák Ádámmal 2021 márciusában jegyezték el egymást, 2021. június 20-án látta meg a napvilágot kisfiuk, Nolen. A sztárpár 2022 áprilisában osztotta meg követőikkel a hírt, miszerint négy év után külön utakon folytatták tovább az életüket. A légtornász nagyon büszke a kisfiára, aki már nagyfiú, hiszen a minap ünnepelte a harmadik születésnapját.

Nolen a születésnapja alkalmából egy zöld koronát is kapott, valamint egy kertipartit is rendeztek a tiszteletére. A lapozható képgalériát megnézve Nolen focirajongó lehet, ugyanis egy nagyon mutatós focilabda mintás tortával ünnepelték meg a születésnapját, amihez egy marcipán labda és egy tűzijáték is társult.

Sáfrány Emese rendkívüli büszkeséggel és hatalmas mosollyal tartotta karjaiban Nolent, aki számára a legfontosabb. Azonban a kisfiú is úgy kapaszkodott anyukájába, hogy attól megolvadt a rajongók szíve.

„Boldog 3. születésnapot kisfiam” – írta Sáfrány Emese a megható fotóihoz.