Sáfrány Emese elárulta, mire vágyik legjobban a világon!

Sáfrány Emese magánélete is tartogatott fordulatokat: közel négy év együttlét után szakított Hornyák Ádámmal, gyermeke édesapjával. Ezután a gyönyörű légtornász a TNT sztárjával, Intivel alkotott egy párt, de sajnos annak a kapcsolatnak is pont került a végére. Emese nemrég a Cretator TV-nek adott interjúban árulta el, hogy mi is az ő legnagyobb álma.

Sáfrány Emese légtornász múlttal is rendelkezik, most pedig a festésbe vágott bele (Fotó: Török Gergő)

Sáfrány Emese szerelmi élete

Emese kevesebb mint egy hónapja egy rendezvényen adott interjút a Ripostnak a szerelmi helyzetéről, ugyanis ez egy olyan téma, ami nagyon foglalkoztatja az embereket a válása óta, pedig azóta már egy komoly kapcsolaton is túl van.

Eddig titkoltam, milyen családi állapotban vagyok... Ugye elváltam, azt lehetett tudni, utána volt kapcsolatom, meg voltak próbálkozásaim, most szingli vagyok, úgyhogy ezt most akkor így kijelentem. Egyelőre szüneteltetem a randi projektet, nehezen jutok el odáig, hogy randizzak. Valaki nagyon meg kell, hogy fogjon ahhoz, hogy elmenjek vele randira, már csak azért is, mert elfoglalt vagyok, és természetesen a fiamtól se akarom elvenni az időt, úgyhogy tényleg csak azzal szoktam randizni, aki érdemes rá, és most egyelőre nem találtam ilyet

– jelentette ki határozottan Sáfrány Emese, aki a napokban a Creator TV-n is belement a szerelmi témakörbe, és arra a kérdésre, hogy mi a legnagyobb álma, így válaszolt:

Család! Ugye a kisfiammal élek, az apukájával különmentünk, és azért erre azt tudom mondani, hogy hiányzik az, hogy ez egy ilyen teljesen betöltött dolog legyen. Folyamatban van, majd jön, akinek meg kell érkeznie.

Emese korábban az Ázsia Expressz sztárja volt (Fotó: Havran Zoltán)

Sáfrány Emese alkot

Sáfrány Emese sikeres vállalkozóként új hobbit talált magának: a festésbe is belevágott.

A bizniszt is nyomom ezerrel, most elmentem művészeti irányba. A légtornát is mondhatjuk amúgy művészetnek, hiszen művészeti sportról beszélünk, de azért az jobban a sporthoz áll közel. Most a festéssel foglalkozom, be vagyok kicsit zárkózva és otthon csinálom az alkotásaimat

– nyilatkozta Sáfrány Emese.