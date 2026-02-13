Sáfrány Emese bevallotta: Sosem szaladtam a fiúk után!

Sáfrány Emese ma már magabiztos nőként és édesanyaként éli mindennapjait, ám az út idáig tanulságos történetekkel volt kikövezve. A légtornász élete mindig is érdekelte a közvéleményt, különösen, ha a szívügyeiről van szó. Most a Metropolnak felelevenítette azokat a pillanatokat, amikor a fiatal lány még csak kereste a helyét a romantika világában. Most betekintést nyerhetünk abba, hogyan alakultak a kapcsolatai a tiltott vonzalmaktól egészen a tudatos párválasztásig.

Sáfrány Emese festményein is visszaköszön a romantika (Fotó: Sáfrány Emese / Instagram)

Sáfrány Emese légtornamutatványai és a komoly kapcsolatok

A csinos sztár életében a szerelem korán kopogtatott, és bár nem a klasszikus értelemben vett „tiltott” gyümölcsről volt szó, a körülmények mégis különlegessé tették ezeket az éveket. Emese szerint a fiatalkori hév és az intenzív érzelmek olykor olyan helyzetekbe sodorták, amelyek ma már nosztalgikus mosolyt csalnak az arcára:

Tiltott szerelem kimondottan nem volt az életemben. Inkább azt mondanám, hogy nagyon hamar szerelmes voltam. Fiatalon már volt egy komoly kapcsolatom. 15 éves koromtól egy 4 évig tartó nagy szerelem. És hát az olyan szempontból volt tiltott, hogy nyilván nagyon fiatalok voltunk, szóval az egy ilyen izgalmas időszaka volt az életemnek.

Ez a korai kapcsolat meghatározta Emese érzelmi érettségét, hiszen kamaszként kellett megélnie egy igazi kötődést. Ez az időszak megtanította neki, hogy a szerelemnek ereje van, még akkor is, ha a külvilág szemében túl fiatalnak tűntek egy ilyen horderejű dologhoz. Mintha csak egy romantikus filmbe csöppentünk volna! Hisz nem épp erről szólnak az olyan ikonikus történetek, mint a Dirty Dancing vagy az Üvöltő szelek?

Fordulnak a szerepek

Aztán ott voltak az iskolásévek, amikor még nem a komoly elköteleződés, hanem a plátói vágyakozás és a gyermeki rajongás határozta meg a mindennapokat. Emese nevetve emlékezett vissza arra a dinamikára, ami az általános iskolai folyosókon zajlott a „kicsik” és a „nagyok” között.

Nem szaladtam soha a fiúk után. Emlékszem, hogy általános iskolában mindig a 8. osztályos fiúk tetszettek a legjobban, de hát én akkor még ugye 5. osztályos kislány voltam, szóval szóba sem álltak velem, csak évekkel később, de akkor meg már ők nem tetszettek nekem

– emlékezett vissza Emese. A sors iróniája, hogy mire a hőn áhított fiúk végre észrevették a kivirult Emesét, addigra ő már rég továbblépett. Ez a klasszikus „későn érő típus” történet jól mutatja, hogy már korán megvolt benne az az öntudatosság, ami ma is jellemzi.