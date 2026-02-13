RETRO RÁDIÓ

Sáfrány Emese bevallotta: Sosem szaladtam a fiúk után!

A hazai sztárvilág egyik meghatározó alakja ismét a figyelem középpontjába került. Sáfrány Emese őszintén mesélt azokról az érzelmi hullámvölgyekről, amelyek meghatározták a fiatal éveit és a nővé válását.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.13. 09:30
Módosítva: 2026.02.13. 10:01
Sáfrány Emese tinikor szerelem

Sáfrány Emese ma már magabiztos nőként és édesanyaként éli mindennapjait, ám az út idáig tanulságos történetekkel volt kikövezve. A légtornász élete mindig is érdekelte a közvéleményt, különösen, ha a szívügyeiről van szó. Most a Metropolnak felelevenítette azokat a pillanatokat, amikor a fiatal lány még csak kereste a helyét a romantika világában. Most betekintést nyerhetünk abba, hogyan alakultak a kapcsolatai a tiltott vonzalmaktól egészen a tudatos párválasztásig.

Sáfrány Emese
Sáfrány Emese festményein is visszaköszön a romantika (Fotó: Sáfrány Emese / Instagram)

Sáfrány Emese légtornamutatványai és a komoly kapcsolatok

A csinos sztár életében a szerelem korán kopogtatott, és bár nem a klasszikus értelemben vett „tiltott” gyümölcsről volt szó, a körülmények mégis különlegessé tették ezeket az éveket. Emese szerint a fiatalkori hév és az intenzív érzelmek olykor olyan helyzetekbe sodorták, amelyek ma már nosztalgikus mosolyt csalnak az arcára:

Tiltott szerelem kimondottan nem volt az életemben. Inkább azt mondanám, hogy nagyon hamar szerelmes voltam. Fiatalon már volt egy komoly kapcsolatom. 15 éves koromtól egy 4 évig tartó nagy szerelem. És hát az olyan szempontból volt tiltott, hogy nyilván nagyon fiatalok voltunk, szóval az egy ilyen izgalmas időszaka volt az életemnek.

Ez a korai kapcsolat meghatározta Emese érzelmi érettségét, hiszen kamaszként kellett megélnie egy igazi kötődést. Ez az időszak megtanította neki, hogy a szerelemnek ereje van, még akkor is, ha a külvilág szemében túl fiatalnak tűntek egy ilyen horderejű dologhoz. Mintha csak egy romantikus filmbe csöppentünk volna! Hisz nem épp erről szólnak az olyan ikonikus történetek, mint a Dirty Dancing vagy az Üvöltő szelek?

Fordulnak a szerepek

Aztán ott voltak az iskolásévek, amikor még nem a komoly elköteleződés, hanem a plátói vágyakozás és a gyermeki rajongás határozta meg a mindennapokat. Emese nevetve emlékezett vissza arra a dinamikára, ami az általános iskolai folyosókon zajlott a „kicsik” és a „nagyok” között.

Nem szaladtam soha a fiúk után. Emlékszem, hogy általános iskolában mindig a 8. osztályos fiúk tetszettek a legjobban, de hát én akkor még ugye 5. osztályos kislány voltam, szóval szóba sem álltak velem, csak évekkel később, de akkor meg már ők nem tetszettek nekem

– emlékezett vissza Emese. A sors iróniája, hogy mire a hőn áhított fiúk végre észrevették a kivirult Emesét, addigra ő már rég továbblépett. Ez a klasszikus „későn érő típus” történet jól mutatja, hogy már korán megvolt benne az az öntudatosság, ami ma is jellemzi.

8G0A3949
Sáfrány Emese szingli, de tudja, mit akar (Fotó: Török Gergő)

A hódítás művészete

Végül a beszélgetés során kitért arra is, hogy jelenleg hogyan látja a férfi-női szerepeket és a hódítás művészetét. Bár nem tartja magát elérhetetlen jégkirálynőnek, határozott elképzelései vannak arról, hogy kinek kell megtennie az első lépéseket egy ismerkedés során.

Nyilván adom a gesztusokat, tehát nem ilyen úrinősen várok el mindent, hogy engem hódítani kell, én is adom a jeleket, de azért szeretem az egyensúlyt. A férfi igenis tegye meg az első lépést, szerintem a férfiak ezt szeretik is, hisz a vadászösztön bennük van. Én meg hát hagyom, hogy levadásszanak.

Emese számára fontos a harmónia és a klasszikus értékek megőrzése a modern randizási kultúrában is. Hisz abban, hogy a nőiesség és a férfi vadászösztön együttes játéka adja meg egy kapcsolat igazi fűszerét.

Sáfrány Emese őszinte szavai rávilágítanak arra, hogy a múltbéli tapasztalatok és az elszalasztott gyerekkori lehetőségek formálják igazán a felnőttkori öntudatot. A sztár ma már pontosan tudja, hogyan tartsa meg az egyensúlyt a csábítás és az elvárások között, miközben büszkén vállalja minden korábbi érzelmi döntését. Története emlékeztet minket arra, hogy a szerelemben nemcsak az időzítés, hanem az egészséges önbecsülés is kulcsszerepet játszik.

 

