Sáfrány Emese őszinte vallomása: így telik a húsvét a szakítás után

A légtornász és édesanya élete az elmúlt időszakban hatalmas változásokon ment keresztül, de Sáfrány Emese bebizonyította, hogy képes „rendet rakni az életének polcain”. Ma már magabiztosan, tudatosan tekint a jövőbe, és minden erejével azon van, hogy kisfiának, Nolennek stabil és boldog hátteret biztosítson. Az idei húsvét különösen izgalmasnak ígérkezik náluk, hiszen a kisfiú már abba a korba lépett, amikor minden apró részletet értékelni tud.

Sáfrány Emese párja, Hornyák Ádámmal alkottak egy párt, de már külön utakon folytatják

Sáfrány Emese kisfia segített neki: „A lakás már húsvéti díszben pompázik"

Emese elárulta, hogy náluk nem az utolsó pillanatra marad a készülődés. Kisfia valósággal rajong a dekorálásért, így az otthonuk már ünnepi hangulatot áraszt.

Már készül, már kidíszítette a lakást, nagyon imád ilyenkor dekorálni. Az ablakra felrakja ezeket a levehető matricákat, úgyhogy ezek már abszolút jelen vannak most is

– mesélte mosolyogva az édesanya, akinek szívügye a magyar hagyományok ápolása. Szeretné, ha Nolenben maradandó élményként élnének tovább a locsolkodás és a tojásvadászat emlékei.

Ünnep két helyszínen

Bár a szülők külön utakon folytatják, a közös pont mindig a kisfiuk boldogsága marad. Emese őszintén beszélt arról, hogy az ünnepek náluk némi szervezést igényelnek, hiszen Nolen az édesapjával is megünnepli a húsvétot. Ez egyfajta „ünnepi logisztika”, de a cél közös: a gyermek ne érezze a hiányát semminek.

Igen, de nálunk annyiban komplikáltabb az egész, hogy minden ünnepet két helyen ünneplünk, illetve tartunk meg, hiszen az apukájával is megünnepli. Úgyhogy igen, nálunk ez egy ilyen logisztika, hogy akkor melyik napból mi lesz. Valószínűleg a locsolkodás napon van az apukájával, hiszen vele fog menni locsolkodni

– mesélte Emese a Metropol-nak.

„Nyitott vagyok, de nem keresgélek”

Természetesen egy ilyen beszélgetés során nem kerülhető el a kérdés: mi a helyzet a szerelemmel? Emese válasza egyszerre volt határozott és megfontolt. Jelenleg nincs párkapcsolata, és bár nem zárkózik el a boldogság elől, nem ez teszi ki a mindennapjait.

Elsősorban a kisfiamra, a munkámra és a karrieremre koncentrálok. Azt, hogy keresgélnék, azt így nem tudnám mondani. Úgy vagyok vele, hogy nyitott vagyok, aztán ha jön, jön, ha pedig nem, akkor sincs semmi gond

– vallotta be őszintén.