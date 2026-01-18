Sáfrány Emese szépsége mellett eltörpül Firenze látványa – Fotók
Nem akármivel kapták lencsevégre a csinos légtornászt. Sáfrány Emese elhagyta az országot.
Sáfrány Emese élete már jó ideje sínen van. A légtornász kiegyensúlyozott és boldog. Ezt bizonyítja az is, hogy milyen jó formában van, és az is, hogy egyedülállóként is példaértékű édesanya.
A minap Sáfrány Emese összepakolt és elhagyta az országot. Meg sem állt a mesés Firenzéig. Ugyan ott sincs nyári meleg, de gyönyörű a város telis-tele művészetekkel. A légtornász több szobort is megcsodált, még egy fotó erejéig melléjük is állt. De megmutatta az Arn folyót is. De egyik csodálatos látványosság sem tudta felülmúlni Emesét. A rajongók nem is győzték dicsérni a szépségét.
Sáfrány Emese elhagyta az országot
Firenzébe egyszer érdemes eljönni. És utána mindig visszavágysz. Itt a falak nem csak állnak – mesélnek. A történelem és a művészet bölcsője, ahol minden utca, minden részlet emlékeztet arra, hogy az idő nem rohan… csak rétegeket hagy maga után
– írta utazós beszámolójában Sáfrány Emese.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre