RETRO RÁDIÓ

Sáfrány Emese szépsége mellett eltörpül Firenze látványa – Fotók

Nem akármivel kapták lencsevégre a csinos légtornászt. Sáfrány Emese elhagyta az országot.

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.01.18. 17:00
sáfrány emese firenze légtornász szépség

Sáfrány Emese élete már jó ideje sínen van. A légtornász kiegyensúlyozott és boldog. Ezt bizonyítja az is, hogy milyen jó formában van, és az is, hogy egyedülállóként is példaértékű édesanya. 

Sáfrány Emese
Sáfrány Emese Firenzébe utazott Fotó: Török Gergő

A minap Sáfrány Emese összepakolt és elhagyta az országot. Meg sem állt a mesés Firenzéig. Ugyan ott sincs nyári meleg, de gyönyörű a város telis-tele művészetekkel. A légtornász több szobort is megcsodált, még egy fotó erejéig melléjük is állt. De megmutatta az Arn folyót is. De egyik csodálatos látványosság sem tudta felülmúlni Emesét. A rajongók nem is győzték dicsérni a szépségét. 

Sáfrány Emese elhagyta az országot

Firenzébe egyszer érdemes eljönni. És utána mindig visszavágysz. Itt a falak nem csak állnak – mesélnek. A történelem és a művészet bölcsője, ahol minden utca, minden részlet emlékeztet arra, hogy az idő nem rohan… csak rétegeket hagy maga után

– írta utazós beszámolójában Sáfrány Emese. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu