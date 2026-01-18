Sáfrány Emese szépsége mellett eltörpül Firenze látványa – Fotók

Sáfrány Emese élete már jó ideje sínen van. A légtornász kiegyensúlyozott és boldog. Ezt bizonyítja az is, hogy milyen jó formában van, és az is, hogy egyedülállóként is példaértékű édesanya.

Sáfrány Emese Firenzébe utazott Fotó: Török Gergő

A minap Sáfrány Emese összepakolt és elhagyta az országot. Meg sem állt a mesés Firenzéig. Ugyan ott sincs nyári meleg, de gyönyörű a város telis-tele művészetekkel. A légtornász több szobort is megcsodált, még egy fotó erejéig melléjük is állt. De megmutatta az Arn folyót is. De egyik csodálatos látványosság sem tudta felülmúlni Emesét. A rajongók nem is győzték dicsérni a szépségét.

Firenzébe egyszer érdemes eljönni. És utána mindig visszavágysz. Itt a falak nem csak állnak – mesélnek. A történelem és a művészet bölcsője, ahol minden utca, minden részlet emlékeztet arra, hogy az idő nem rohan… csak rétegeket hagy maga után

– írta utazós beszámolójában Sáfrány Emese.