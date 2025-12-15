Sáfrány Emese olyat mutatott, hogy leesett mindenki álla - Videó

Sáfrány Emese sokoldalú tehetség: magyar fotómodell és légtornász is egyben. 2017-ben légtornász-Európa-bajnoki címet szerzett profi „B” kategóriában. 2019-ben részt vett az Exatlon Hungary nevű sportrealityben. Aztán pedig az Ázsia Expresszben is bebizonyította, hogy mennyit is ér és nem az a törékeny nő, mint akinek sokan tartják.

Sáfrány Emese gyönyörűen fest / Fotó: Török Gergő

Nemrég pedig új tehetségét is megcsillogtatta a nagy nyilvánosság előtt. Sáfrány Emese nem másba fogott bele, mint a festészetbe. Egy gyönyörű oroszlános képpel robbantotta fel az internetet, már akkor egyértelmű volt, hogy van tehetsége a művészethez. Az oroszlános képpel a sebeit szimbolizálta, és azt az erőt, ami a gyógyulásához kellett. Most egy újabb profi festménnyel nyűgözte le rajongóit és tárta fel lelkének egy újabb szegmensét.

„Ez a festmény egy belső állapot vizuális lenyomata. A csukott szem nem elzárkózás, hanem visszavonulás – egy pillanat, amikor a külvilág elhalkul, és a figyelem befelé fordul. A szürkés–kék tónusok a csendet és a mélységet hordozzák, míg az aranyfólia a törések mentén jelenik meg: ott, ahol fájdalom, tapasztalat és átalakulás történt. Az arany nem díszítés, hanem hangsúly – a sebek nem eltakarva vannak, hanem megemelve. Ez az alkotás a sérülékenység és az erő egyensúlyáról szól – arról a csendről, amelyben végül megszületik az önazonosság”

- írta videójához Sáfrány Emese, amelyben bemutatta hogyan készült el a gyönyörű festmény.

Íme Sáfrány Emese újabb festménye:

Rajongói pedig ezúttal és odáig voltak a műremekért, nem győzték dicsérni Emese tehetségét.

- Nagyon jó lett! Van érzéked a festészethez, gratulálok!

- Csodálatos, sok szeretettel gratulálok!

- Szuper kis műalkotás!

- Ez a festmény is meseszép lett Emese!

- dicsérték követői Sáfrány Emesét.