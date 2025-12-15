RETRO RÁDIÓ

Sáfrány Emese olyat mutatott, hogy leesett mindenki álla - Videó

Az egykori légtornász új vizekre evezett. Megint megcsillogtatta tehetségét Sáfrány Emese.

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.12.15. 07:00
sáfrány emese festmény tehetség

Sáfrány Emese sokoldalú tehetség: magyar fotómodell és légtornász is egyben. 2017-ben légtornász-Európa-bajnoki címet szerzett profi „B” kategóriában. 2019-ben részt vett az Exatlon Hungary nevű sportrealityben. Aztán pedig az Ázsia Expresszben is bebizonyította, hogy mennyit is ér és nem az a törékeny nő, mint akinek sokan tartják. 

Sáfrány Emese
Sáfrány Emese gyönyörűen fest / Fotó: Török Gergő

Nemrég pedig új tehetségét is megcsillogtatta a nagy nyilvánosság előtt. Sáfrány Emese nem másba fogott bele, mint a festészetbe. Egy gyönyörű oroszlános képpel robbantotta fel az internetet, már akkor egyértelmű volt, hogy van tehetsége a művészethez. Az oroszlános képpel a sebeit szimbolizálta, és azt az erőt, ami a gyógyulásához kellett. Most egy újabb profi festménnyel nyűgözte le rajongóit és tárta fel lelkének egy újabb szegmensét. 

„Ez a festmény egy belső állapot vizuális lenyomata. A csukott szem nem elzárkózás, hanem visszavonulás – egy pillanat, amikor a külvilág elhalkul, és a figyelem befelé fordul. A szürkés–kék tónusok a csendet és a mélységet hordozzák, míg az aranyfólia a törések mentén jelenik meg: ott, ahol fájdalom, tapasztalat és átalakulás történt. Az arany nem díszítés, hanem hangsúly – a sebek nem eltakarva vannak, hanem megemelve. Ez az alkotás a sérülékenység és az erő egyensúlyáról szól – arról a csendről, amelyben végül megszületik az önazonosság” 

- írta videójához Sáfrány Emese, amelyben bemutatta hogyan készült el a gyönyörű festmény. 

Íme Sáfrány Emese újabb festménye: 

Rajongói pedig ezúttal és odáig voltak a műremekért, nem győzték dicsérni Emese tehetségét.

- Nagyon jó lett! Van érzéked a festészethez, gratulálok! 

- Csodálatos, sok szeretettel gratulálok! 

- Szuper kis műalkotás! 

- Ez a festmény is meseszép lett Emese! 

- dicsérték követői Sáfrány Emesét. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu