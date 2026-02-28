- "Ugyanabban hinni, együtt menni" - Szerelmével érkezett Tóth Gabi a Háborúellenes Gyűlésre
Nyitrai Zsolt: stabilan vezetünk
Nyitrai Zsolt egyes felméréseket már kétkedve és mosolyogva fogad.
A miniszterelnök főtanácsadója, Nyitrai Zsolt is tiszteletét tette Esztergomban a Háborúellenes Gyűlésen, ahol a Patriótának nyilatkozott, és elmondta, hogy már kétkedve és mosolyogva fogadja a másik oldal felméréseit, ugyanis ezeket kampányeszközként fogják föl a baloldaliak a választás előtt – ezzel akarják befolyásolni, manipulálni az embereket.
Én azt gondolom, hogy stabilan vezetünk
– mondta Nyitrai Zsolt, aki szerint nem közvélemény-kutatást kell nyerni, hanem választást, hiszen a legfontosabb felmérés maga a választás.
Nyitrai Zsolt megosztotta, hogy a legutóbbi választás február 8-án volt Magyarországon. Egy időközi választásról van szó Balmazújvárosban, ahol hiába volt nehéz terep a Fidesz-KDNP számára, mégis magabiztosan tudott győzni a kormánypártok jelöltje.
Áprilist is meg fogjuk nyerni a Jóisten kegyelméből és a választópolgárok bizalmából
– jelentette ki Nyitrai Zsolt.
Nyitrai Zsolt azt is elmondta, hogy korábban a Mediánt egy komoly cégnek tartotta, de az elmúlt 2-3 évben sajnos teljesen megváltozott a helyzet, miután politikai megrendelésre végeznek politikai munkát.
