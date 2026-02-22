RETRO RÁDIÓ

Nyitrai Zsolt: több mint 20 ezer fogyatékossággal élő honfitársunk életét teszi teljessé a sport

Erejükkel és példamutatásukkal nap mint nap bizonyítják azt, hogy a sport valóban mindenkié.

A Magyar Paralimpiai Bizottság és Magyarország Kormánya együttműködésének köszönhetően ma már több mint 20 000 fogyatékossággal élő honfitársunk életét teszi teljessé a sport és a versenyzés öröme - írta a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook-oldalán vasárnap.

2026.02.12.Nyitrai sajtótájékoztató
Fotó: Török Gergely Ádám / Metropol

Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a Magyar Parasport Napja alkalmából közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, ezen a napon tisztelettel és büszkeséggel köszöntjük mindazokat a sportolókat, akik kitartásukkal, erejükkel és példamutatásukkal nap mint nap bizonyítják azt, hogy a sport valóban mindenkié. A miniszterelnök főtanácsadója köszönetét fejezte ki a versenyzők és a velük dolgozó szakemberek munkájáért is. "Álljunk ki közösen a magyar sport eredményei mellett, és mutassuk meg, hogy büszkék vagyunk sportolóink teljesítményére" - írta, és arra biztatott mindenkit, hogy töltse ki a Nemzeti Sport online oldalán elérhető sportpetíciót.

 

