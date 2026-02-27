RETRO RÁDIÓ

Itt a nagy bejelentés Orbán Viktortól: "magyar-szlovák vizsgálóbizottságot állítunk fel a Barátság kőolajvezeték állapotának tisztázására"

Egyben felszólította Zelenszkij elnököt is.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.27. 10:19
Módosítva: 2026.02.27. 14:19
Robert Ficoval megállapodtam, hogy magyar-szlovák vizsgálóbizottságot állítunk fel a Barátság kőolajvezeték állapotának tisztázására. 

Felszólítom Zelenszkij elnököt, hogy a magyar és szlovák ellenőröket engedje be, a Barátság kőolajvezetéket pedig indítsa újra! 

- mondta el Orbán Viktor azzal kapcsolatban, hogy mit tesznek meg Szlovákiával együtt, hogy megoldják a Barátság kőolajvezeték problémáját.

 

