Itt a nagy bejelentés Orbán Viktortól: "magyar-szlovák vizsgálóbizottságot állítunk fel a Barátság kőolajvezeték állapotának tisztázására"
Egyben felszólította Zelenszkij elnököt is.
Robert Ficoval megállapodtam, hogy magyar-szlovák vizsgálóbizottságot állítunk fel a Barátság kőolajvezeték állapotának tisztázására.
Felszólítom Zelenszkij elnököt, hogy a magyar és szlovák ellenőröket engedje be, a Barátság kőolajvezetéket pedig indítsa újra!
- mondta el Orbán Viktor azzal kapcsolatban, hogy mit tesznek meg Szlovákiával együtt, hogy megoldják a Barátság kőolajvezeték problémáját.
