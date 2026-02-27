Szentkirályi Alexandra: ez Orbán Viktor személyes politikai teljesítménye, amit az elmúlt 16 évben látunk

Nem csak az európai, hanem a világpolitikában. És ezért lehet, hogy vannak, akikben az a tévképzet alakul ki, hogy a magyar miniszterelnök súlya, az a mindenkori magyar miniszterelnök súlya. De ez nem így van! Tehát szerintem azt nagyon fontos mindenkinek tudatosítani áprilisig, hogy ez Orbán Viktor személyes politikai teljesítménye, amit az elmúlt 16 évben látunk.

Ez nem úgy működik, hogy akkor minden képesség, kapcsolat, tudás, tapasztalat az automatikusan átáramlik a mindenkori magyar miniszterelnökhöz. Ha Orbán Viktor helyett Magyar Péter van, akkor fogunk kapni egy politikában egyébként idáig magából annyit megmutató miniszterelnököt, hogy neki fontos az, hogy Brüsszelben szeressék, ne mondjanak rá rosszakat, és lehetőleg azokat az érdekeket ki tudja szolgálni. Miközben itt van egy olyan miniszterelnök, aki az elmúlt évtizedekben mutatta meg azt, hogy a legnagyobb ellenszéllel szemben is képes akár nemet is mondani Brüsszelben.

Több tucat tagállamnak is, hogyha úgy indokolt, akkor hogyha a magyar érdek úgy kívánja. Tehát szerintem azért a végső soron az emberek ezt fogják latba vetni, és ebből ez nem csak egy elvi kérdés, tehát nem csak annak a kérdése, hogy ki tudom-e magamat húzni magyarként, mert azt tudom mondani, hogy olyan miniszterelnököm van, aki képes a magyar érdekeket képviselni, hanem ez súlyosan az emberek zsebét érintő döntéseket eredményez. Tehát Orbán Viktor nemje adott kérdésekben az azt jelenti, hogy itt nincsenek migránsok.

Orbán Viktor nemje azt jelenti, hogy mi mondjuk nem akarjuk odaadni a pénzünket Ukrajnának és még sorolhatnám is. Ez bizony leér az emberek zsebéig, mert ebből van mondjuk pénzünk családtámogatásokra vagy éppen nyugdíjemelésre.