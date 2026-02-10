RETRO RÁDIÓ

Ezt látnod kell: a golden retriever munka közben sem engedi el gazdája kezét

Ez a halálian aranyos golden retriever egy percre sem szeretné magára hagyni a gazdáját.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.10. 12:30
Zebby, a golden retriever, pontosan tudja, mit jelent, ha a gazdája otthonról dolgozik.

Nem hagyja magára gazdáját az enni való golden retriever
Fotó:  unsplash (illusztráció)

Egy otthonról dolgozó gazdi egy kutya számára igazi álom. Ilyenkor általában több figyelem, több simogatás és több kinti játék jut nekik – hát melyik kutya ne lelkesedne ezért? Zebby, a golden retriever rajong a gazdájáért, és amikor ő otthonról dolgozik, van egy apró, de kihagyhatatlan kérése: fogja meg a mancsát!

Nem lehet elengedni a golden retriever mancsát

Zebby egyszerűen túl aranyos ahhoz, hogy gazdája nemet tudjon neki mondani, így végül szó szerint fogja a mancsát, bármennyire is elfoglalt legyen.

A felvétel egy szívmelengető pillanatot örökít meg: Zebby csendben kéri a gazdija figyelmét. Leül mellé, és nagy, könyörgő szemeivel olyan kapcsolatot teremt, aminek a nő egyértelműen nem tud ellenállni. A kutyus számára ez a kötődésről és a mindennapokban való jelenlétről szól, gazdáját pedig arra emlékezteti, miért is szereti annyira kisállatát.

 

 

