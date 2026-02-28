RETRO RÁDIÓ

Erős Gábor: Mutassuk fel április 12-én a globalistáknak a piroslapot!

A Fidesz képviselőjelöltje is felszólalt az esztergomi Háborúellenes Gyűlésen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.28. 11:50
Erős Gábor esztergom Háborúellenes Gyűlés

A Ripost írja, hogy Erős Gábor, a Fidesz képviselőjelöltje szintén beszédet mondott Esztergomban, a Háborúellenes Gyűlés 11. állomásán

Háború ellenes Gyűlés HEGY Esztergom 2026.02.28.
Esztergomban is telt ház előtt zajlott a Háborúellenes Gyűlés / Fotó: MW

Az egykori játékvezető azzal kezdte a felszólalását, hogy sok erőt ad neki, hogy ennyi ember előtt szólalhat fel. Mint mondta: Esztergom nemcsak az ő hazája, hanem a kereszténység bölcsője is. Erős Gábor szerint az elmúlt 15 év önmagáért beszél. A nemzeti kormány a magyar családok érdekében hozta meg a döntéseit:

  • Családpolitika, 
  • Migránspolitika,
  • Rezsi csökkentés.

- sorolta a képviselőjelölt. Emlékeztetett, hogy ezek az eredmények most veszélybe kerültek, mert a globalisták ezeket el akarják venni. Sorsdöntő választás lesz az áprilisi, mert szerinte nem az a kérdés, hogy mi lesz holnap, hanem, hogy milyen lesz a jövőnk. 

Erős Gábor ígéretet tett az összes konzervatív és jobboldali magyar politikus nevében:

Soha nem fogjuk egyetlen más ország mezét sem felvenni, csak a magyarok mezét fogjuk viselni

A képviselőjelölt azzal zárta, hogy az aláírásgyűjtésnél felmutatták az ellenzéknek a sárgalapot, "április 12-én mutassuk fel a pirosat!"

