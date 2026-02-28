- "Ugyanabban hinni, együtt menni" - Szerelmével érkezett Tóth Gabi a Háborúellenes Gyűlésre
- Háborúellenes Gyűlés: sztárparádé volt Esztergomban, Tóth Gabi és Takáts Tamás is elment
- "Nekünk az a lényeg, hogy béke legyen" - Aurelio megosztotta gondolatait a háborúról
- Elképesztő siker, rengeteg ember: ilyen volt az esztergomi Háborúellenes Gyűlés - Galéria
Csisztu Zsuzsa: semmi nem fontosabb, mint az, hogy békében és biztonságban élhessünk
Csisztu Zsuzsa édesapja az 1956-os forradalomban Magyarországért és a magyar szabadságért harcolt.
Csisztu Zsuzsa televíziós személyiség, sportújságíró, olimpikon tornász a Patrióta élő műsorában beszélt a háború borzalmairól és a béke fontosságáról – írja a Bors.
Csisztu Zsuzsa az esztergomi Háborúellenes Gyűlés előtt elmondta, szülei egyaránt átélték a háború borzalmait.
"Hallottam a nagyszüleim elbeszélését a második világháborúról. Édesapám harcolt személyesen az 1956-os forradalomban Magyarországért és a magyar szabadságért. Én olyan környezetben nőttem fel, ahol a békének, a szabadságnak az eszméje nagyon fontos dolog volt. Nagymamám nagyon vallásos volt, csak azért imádkozott, hogy nagypapám hazajöjjön a második világháborúból. Úgy nőttem fel, hogy azt mondtam, semmi nem fontosabb, mint az, hogy békében és biztonságban élhessünk"
- mondta Csisztu, aki feleségként, fiúgyermekek édesanyjaként sem akar borzalmakat átélni.
Soha nem szeretném őket tőlünk elszakítva látni, bármilyen veszélynek kitenni őket. Vérzik a szívem, amikor látom az édesanyákat, nagymamákat, akiknek sajnos el kell engedniük örökre a családtagjaikat
- utalt a háború borzalmaira az olimpikon.
- "Ugyanabban hinni, együtt menni" - Szerelmével érkezett Tóth Gabi a Háborúellenes Gyűlésre
- Háborúellenes Gyűlés: sztárparádé volt Esztergomban, Tóth Gabi és Takáts Tamás is elment
- "Nekünk az a lényeg, hogy béke legyen" - Aurelio megosztotta gondolatait a háborúról
- Elképesztő siker, rengeteg ember: ilyen volt az esztergomi Háborúellenes Gyűlés - Galéria
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre