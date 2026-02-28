RETRO RÁDIÓ

Csisztu Zsuzsa: semmi nem fontosabb, mint az, hogy békében és biztonságban élhessünk

Csisztu Zsuzsa édesapja az 1956-os forradalomban Magyarországért és a magyar szabadságért harcolt.

Csisztu Zsuzsa televíziós személyiség, sportújságíró, olimpikon tornász a Patrióta élő műsorában beszélt a háború borzalmairól és a béke fontosságáról – írja a Bors

Csisztu Zsuzsa
Csisztu Zsuzsa szerint a béke a legfontosabb
Fotó: Patrióta

Csisztu Zsuzsa az esztergomi Háborúellenes Gyűlés előtt elmondta, szülei egyaránt átélték a háború borzalmait.

"Hallottam a nagyszüleim elbeszélését a második világháborúról. Édesapám harcolt személyesen az  1956-os forradalomban Magyarországért és a magyar szabadságért. Én olyan környezetben nőttem fel, ahol a békének, a szabadságnak az eszméje nagyon fontos dolog volt. Nagymamám nagyon vallásos volt, csak azért imádkozott, hogy nagypapám hazajöjjön a második világháborúból. Úgy nőttem fel, hogy azt mondtam, semmi nem fontosabb, mint az, hogy békében és biztonságban élhessünk"

- mondta Csisztu, aki feleségként, fiúgyermekek édesanyjaként sem akar borzalmakat átélni.

Soha nem szeretném őket tőlünk elszakítva látni, bármilyen veszélynek kitenni őket. Vérzik a szívem, amikor látom az édesanyákat, nagymamákat, akiknek sajnos el kell engedniük örökre a családtagjaikat

- utalt a háború borzalmaira az olimpikon.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
