Csisztu Zsuzsa: „Egyáltalán nem mindegy, hogy merre megy a sorsunk"

Orbán Viktor szombati évértékelője rengeteg sztárt vonzott a Várkert Bazárba. Csisztu Zsuzsa szerint kötelesek vagyunk kiállni az értékeink mellett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.16. 11:35
orbán viktor várkert bazár csisztu zsuzsa évértékelő beszéd

Orbán Viktor szombati évértékelőjén Csisztu Zsuzsa is jelen volt, aki a beszéd után adott interjút a Borsnak. Az egykori kiváló sportoló kiemelte, hogy számára minden évben természetes, hogy meghallgatja a miniszterelnök évértékelőjét, akár a tévé képernyője előtt, akár személyesen a helyszínen. Idén az a különös megtiszteltetés érte, hogy személyesen a Várkert Bazárban lehetett számtalan hasonlóan gondolkodó patriótával.

Csisztu Zsuzsa nagy megtiszteltetésnek vette a meghívást.
Csisztu Zsuzsa Nyerges Attila mellett tűnt fel Orbán Viktor évértékelőjén (Fotó: Mediaworks)

Csisztu Zsuzsa Orbán Viktorhoz hasonlóan gondolkodik a békét illetően

„Minden évben meg szoktam hallgatni az évértékelőt, vagy a tévé képernyője előtt, vagy itt. Nagyon sok fontos kérdésre kaptunk ma választ” – mondta Csisztu Zsuzsa. Kétgyermekes anyaként különösen érzékenyen követi az ország irányát:

Kétgyermekes anyaként egyáltalán nem mindegy, hogy merre megy a sorsunk. Mindig is pacifista voltam, mindig a béke oldalán álltunk, már csak a családi emlékek miatt is. Ez egy olyan érték, amit nagyon óvtunk, és most is vigyázni kell rá, különösen a körülöttünk lévő háborús helyzet miatt

 – fejtette ki.

Orbán Viktor beszédét nagy érdeklődés övezte.
Orbán Viktor beszéde ezúttal is égetően fontos témákat feszegetett (Fotó: Mediaworks)

A versenysport sokat köszönhet a kormánynak

Csisztu Zsuzsa kiemelte, hogy nemcsak a béke és a családok védelme fontos számára, hanem a sport világában elért eredmények megóvása is. Mint nyolcadik helyezett olimpiai tornász és műsorvezető, azt hangsúlyozta: „A sportversenyport világában, amit a kormány teremtett, szintén meg kell óvni.” Véleménye szerint a szombati évértékelő világosan jelezte, hogy a jövő építése a biztonság, a béke és a folyamatos fejlődés mellett kulcsfontosságú.

Csisztu számára a beszéd legnagyobb üzenete az volt, hogy a döntések, amelyekről most szól a közélet, nem csupán a politikai napirendet érintik, hanem minden család és minden fiatal sportoló jövőjére is kihatással vannak.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
