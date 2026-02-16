Csisztu Zsuzsa: „Egyáltalán nem mindegy, hogy merre megy a sorsunk"
Orbán Viktor szombati évértékelője rengeteg sztárt vonzott a Várkert Bazárba. Csisztu Zsuzsa szerint kötelesek vagyunk kiállni az értékeink mellett.
Orbán Viktor szombati évértékelőjén Csisztu Zsuzsa is jelen volt, aki a beszéd után adott interjút a Borsnak. Az egykori kiváló sportoló kiemelte, hogy számára minden évben természetes, hogy meghallgatja a miniszterelnök évértékelőjét, akár a tévé képernyője előtt, akár személyesen a helyszínen. Idén az a különös megtiszteltetés érte, hogy személyesen a Várkert Bazárban lehetett számtalan hasonlóan gondolkodó patriótával.
Csisztu Zsuzsa Orbán Viktorhoz hasonlóan gondolkodik a békét illetően
„Minden évben meg szoktam hallgatni az évértékelőt, vagy a tévé képernyője előtt, vagy itt. Nagyon sok fontos kérdésre kaptunk ma választ” – mondta Csisztu Zsuzsa. Kétgyermekes anyaként különösen érzékenyen követi az ország irányát:
Kétgyermekes anyaként egyáltalán nem mindegy, hogy merre megy a sorsunk. Mindig is pacifista voltam, mindig a béke oldalán álltunk, már csak a családi emlékek miatt is. Ez egy olyan érték, amit nagyon óvtunk, és most is vigyázni kell rá, különösen a körülöttünk lévő háborús helyzet miatt
– fejtette ki.
A versenysport sokat köszönhet a kormánynak
Csisztu Zsuzsa kiemelte, hogy nemcsak a béke és a családok védelme fontos számára, hanem a sport világában elért eredmények megóvása is. Mint nyolcadik helyezett olimpiai tornász és műsorvezető, azt hangsúlyozta: „A sportversenyport világában, amit a kormány teremtett, szintén meg kell óvni.” Véleménye szerint a szombati évértékelő világosan jelezte, hogy a jövő építése a biztonság, a béke és a folyamatos fejlődés mellett kulcsfontosságú.
Csisztu számára a beszéd legnagyobb üzenete az volt, hogy a döntések, amelyekről most szól a közélet, nem csupán a politikai napirendet érintik, hanem minden család és minden fiatal sportoló jövőjére is kihatással vannak.
