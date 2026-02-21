RETRO RÁDIÓ

Az eddigi legpörgősebb Háborúellenes Gyűlést láthattuk - Nézd vissza képekben! - Galéria

Itt nézheted vissza a legjobb pillanatokat! Február 21-én egyszerre startolt el a választási kampány, a Fidesz és a Háborúellenes Gyűlés is.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.21. 14:05
Orbán Viktor Háborúellenes Gyűlés országgyűlési választás 2026

Hivatalosan is elindult a választási kampány február 21-én. Orbán Viktor közösségi oldalán jelentette be pénteken, hogy a Fidesz-KDNP már a nap elején minden választókerületben összegyűjtötte a szükséges ajánlásokat. A kormányfő ezek után érkezett meg Békéscsabára, ahol az eddig legjobb Háborúellenes Gyűlésnek lehettünk szemtanúi.

Orbán Viktor beszéde lehengerelte a közönséget

A miniszterelnök a fejünk fölött tornyosuló problémákról szólva azt mondta, érdeme megnézni a háború és Békéscsaba helyzetét. Emlékeztetett: 1944. szeptemberében 56 bombázó szállt fel egy olasz légibázisról, amelyek 10.30-kor meg is érkeztek a város fölé, és ledobtak 607 darab bombát, amely 100 halottal járt.

A háború sokkal gyorsabban jön, mint az emberek gondolnák. Még az elején kell megakadályozni

