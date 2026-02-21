„Egy hős, ha kell, meghal a hazájáért, de sokkal inkább érte él” - Takács Árpád a békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen

A kampányidőszak elkezdődött, a Fidesz már összegyűjtötte az induláshoz szükséges aláírásokat. Békéscsabán pedig sikeresen felülmúlták a szombathelyi tömeget a Háborúellenes Gyűlésen - pedig ott is rengetegen voltak! Dr. Takács Árpád Békéscsaba és környékének országgyűlési képviselőjelöltjét hatalmas üdvrivalgás fogadta, esküt is tett Békés vármegyének - írja a Ripost.

Esküt tett beszédében a békéscsabaiaknak Takács Árpád a Háborúellenes Gyűlésen Fotó: Hir tv /

"Egy hős ha kell, meghal a hazájáért, de sokkal inkább érte él"

Takács Árpád már azon aggódott, el tudja-e mondani beszédét, olyan nagy volt az ujjongás amikor a színpadra lépett. Beszédében elmondta, hogy az elmúlt 10 hónapban harmadik alkalommal látogatott el Békéscsabára Orbán Viktor. Ebből is látszik, hogy a vidék számíthat a miniszterelnökre.

Sokan tudjátok, voltam katona, tűzoltó, katasztrófavédelmi vezető. Voltam földrengésnél, a vörös iszap katasztrófánál, védekeztem árvíz ellen. A képlet egyszerű; árad, védekezünk tetőzik, apad, visszavezetjük a folyót a mederbe alacsony vízállással. Sosem volt ez másképp. Ez a törvény. Ahol őrt álltam a csapatomban a Tiszánál, ott gát nem szakadt át. Most sem lesz ez másként. Azért vagyunk itt, mert Magyarország sorsdöntő választásra készül, eddig is mi voltunk a többség, de most kimondjuk, hogy eddig és nem tovább. Sokan vagyunk és egyre többen. Mi itt nem sziget vagyunk, mi vagyunk a kontinens. A stabilitás, az erő és a biztos talaj.

– mondta Takács Árpád. Felhívta a figyelmet arra, hogy tőlünk pár száz kilométerre háború zajlik, melynek borzalmait személyesen is ismeri.

Én láttam már pusztítást. Láttam embereket, hogy könnyek között vannak a házuknál, ahogy semmissé vált, amiért évtizedeken át dolgoztak. Láttam a szemüket amiből eltűnt a remény. A gyerekek pedig egyetlen játékukat szorongatták kezükben, mert csak ez maradt nekik. Egy háborúban minden nap ilyen. Életek mennek tönkre. Ha rosszul döntünk, nincs visszaút. A mi küldetésünk megvédeni mindent, amiért dolgoztunk, harcoltunk. Kiállunk a magyarokért, családjainkért. Ehhez nem mártírokra, hanem hősökre van szükség. Egy hős ha kell, meghal a hazájáért, de sokkal inkább érte él.

Dobót idézve elmondta; a fenyegetéstől nem ijedünk meg, alkuba nem bocsátkozunk, a haza nem eladó semmipénzen. Kiemelte azokat a fejlesztéseket, amiket felsorolni is nehéz; utak hidak, iskolák, óvodák épültek a vármegyében.

Még csak most jöttünk lendületbe, most mi jövünk. Mi vidéki emberek vagyunk. A magyarok jövőjét itt Békés vármegyében is írjuk. A jobboldalon a jövőt építjük, a jövő Magyarországát építjük. Ezt nem bízhatjuk bulibárókra, kalózkapitányokra és kétes múltú simlis alakokra. Az ellenfélnél nincs tapasztalat, felelősségérzet, tudás. Ők a káosz, kockázat, mi vagyunk a béke, a biztos választás.

Takács Árpád ezután ígéretet tett a békésieknek, hiszen egész életében az efféle ígéretek, fogadalmak határozták meg szolgálatát.

Az egész életemet úgy éltem, hogy tettem esküt , tiszti fogadalmat. Nekem ez volt a zsinórmérték. Ezt szeretném megtartani. Az esküm a tiétek; fogadom, hogy Békés vármegyéhez mindenkor hű leszek. Fogadom, hogy egyéni érdekeimet a közösség érdekei elé nem helyezem. Fogadom, hogy minden erőmmel, tehetségemmel, tudásommal Békés vármegye jogát szolgálom Isten engem úgy segéljen!

– zárta beszédét Takács Árpád.