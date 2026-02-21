- Baji Balázs a Háborúellenes Gyűlésen: Elképesztő fejlődésen ment át a magyar sport az elmúlt 16 évben
Magyar Péter nem merte követni Orbán Viktort Békéscsabára
Telt ház a Háborúellenes Gyűlésen.
„Nem csoda, hogy Magyar Péter ide sem merte követni: Orbán Viktort Békéscsabán is telt ház várja!” - osztotta meg Deák Dániel közösségi oldalán a békéscsabai Háborúellenes Gyűlésről készült helyszíni fotót.
Háborúellenes gyűlés
