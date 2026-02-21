RETRO RÁDIÓ

Magyar Péter nem merte követni Orbán Viktort Békéscsabára

Telt ház a Háborúellenes Gyűlésen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.21. 11:41
Módosítva: 2026.02.21. 11:42
Magyar Péter Háborúellenes Gyűlés Orbán Viktor

„Nem csoda, hogy Magyar Péter ide sem merte követni: Orbán Viktort Békéscsabán is telt ház várja!” - osztotta meg Deák Dániel közösségi oldalán a békéscsabai Háborúellenes Gyűlésről készült helyszíni fotót.

 

