"Négy éve nyugdíjba küldtük Széll Bernadettet, felkészül Bujdosó Andrea" - kampányindító nagygyűlést tartott Menczer Tamás Telkiben

Kampányindító nagygyűlést tartott Menczer Tamás Telkiben, választókerülete egyik településén. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Pest 03. számú egyéni választókerületéért indul az áprilisi választáson, tiszás ellenfele pedig az a Bujdosó Andrea lesz, aki Ürömön lakik, korábban pedig a Shell olajvállalatnál dolgozott. A választókerülethez tehát nincs sok köze, ráadásul Bujdosó nem kevesebb mint 12 ezer Shell-részvénnyel rendelkezik. Nem mellesleg ezeknek a részvényeknek az értéke háromszorosára nőtt az orosz-ukrán háború kirobbanása óta. "Bujdosó Andrea a Shell-t képviseli, nem téged. A vagyona pedig akkor hízik, ha a háború folytatódik" — fogalmazott Menczer képviselőjelölt a Ripost szerint.

Menczer Tamás kampányindító nagygyűlésén részt vett Makray Katalin, az egykori köztársasági elnök, Schmitt Pál felesége is

Forrás: Mediaworks

Donald Trump után Orbán Viktor Menczer Tamást választotta

Menczer Tamásnak Orbán Viktor egyenesen Washingtonból küldött videóüzenetet. A miniszterelnök leszögezte, hogy ebben a választókörzetben rengeteg az új beköltöző, az ő bizalmukat megszerezni, illetve megtartani pedig nehezebb. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy ha itt sikerül nyerni, akkor országos szinten is nagy győzelemre számíthat a Fidesz.

Én azt gondolom, hogy a meló fog nyerni a végén. Az nyer, aki több választópolgárt keres fel. Aki több melót tesz bele, annak pattan a kapufáról befelé a labda

— fogalmazott a miniszterelnök.

Márpedig a meló meg volt. Menczer Tamás 2022-ben vette át a választókerület vezetését, azóta pedig számos fejlesztés zajlott Budakörnyékén:

Megépült az M1-es autópálya pátyi lehajtója.

Elkészült hozzá a pátyi nyugati elkerülő.

Zajlik a útfelújítás Páty és Telki között.

Egy 800 milliós vízvezeték lefektetésével megoldódott az addigi elő-elő bukkanó solymári vízhiány.

300 olyan család kapott kárpótlást a kommunizmus után, akik előtte valamilyen okból kimaradtak a kárpótoltak közül.

Számtalan településen épült bölcsőde és óvoda.

Öt településen épült fel szennyvíztisztító telep.

140 millió forintból játszóterek épültek fel, illetve újultak meg.

Menczer Tamás hangsúlyozta, hogy ő nem ígérget feleslegesen, de amit megígér, ahhoz tartja is magát. Eddig 60 milliárd forint érkezett a választókörzetbe, a választásokig pedig újabb 2 és fél milliárd forintot kért a kormánytól, aminek nagy része már meg is érkezett az önkormányzatokhoz.

Mindent meg fogok tenni érted. Engem nem a Shell küldött, az én főnököm Orbán Viktor. Számomra a ti bizalmatok megtiszteltetés, soha nem fogok visszaélni vele

— szögezte le a képviselő-jelölt.