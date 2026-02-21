RETRO RÁDIÓ

"Négy éve nyugdíjba küldtük Széll Bernadettet, felkészül Bujdosó Andrea" - kampányindító nagygyűlést tartott Menczer Tamás Telkiben

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója is megméretteti magát a tavaszi országgyűlési választáson, ellenfele pedig a Kapitány Istvánnal és Orbán Anitával egy csomagban érkező egykori Shell-vezető, Bujdosó Andrea lesz. Menczer Tamás szerint a Tisza érdeke az, hogy a háború folytatódjon, mert akkor tudják megtömni a zsebüket, ő viszont a Budakörnyéke lakóit akarja szolgálni. Arra kíváncsi, hogy nekik mire van szükségük, ő pedig azt elő is fogja teremteni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.21. 10:13
Menczer Tamás országgyűlési választás Fidesz-KDNP országgyűlési választás 2026

Kampányindító nagygyűlést tartott Menczer Tamás Telkiben, választókerülete egyik településén. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Pest 03. számú egyéni választókerületéért indul az áprilisi választáson, tiszás ellenfele pedig az a Bujdosó Andrea lesz, aki Ürömön lakik, korábban pedig a Shell olajvállalatnál dolgozott. A választókerülethez tehát nincs sok köze, ráadásul Bujdosó nem kevesebb mint 12 ezer Shell-részvénnyel rendelkezik. Nem mellesleg ezeknek a részvényeknek az értéke háromszorosára nőtt az orosz-ukrán háború kirobbanása óta. "Bujdosó Andrea a Shell-t képviseli, nem téged. A vagyona pedig akkor hízik, ha a háború folytatódik" — fogalmazott Menczer képviselőjelölt a Ripost szerint.

Menczer Tamás kampányindító nagygyűlése
Menczer Tamás kampányindító nagygyűlésén részt vett Makray Katalin, az egykori köztársasági elnök, Schmitt Pál felesége is
Forrás: Mediaworks

Donald Trump után Orbán Viktor Menczer Tamást választotta

Menczer Tamásnak Orbán Viktor egyenesen Washingtonból küldött videóüzenetet. A miniszterelnök leszögezte, hogy ebben a választókörzetben rengeteg az új beköltöző, az ő bizalmukat megszerezni, illetve megtartani pedig nehezebb. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy ha itt sikerül nyerni, akkor országos szinten is nagy győzelemre számíthat a Fidesz.

Én azt gondolom, hogy a meló fog nyerni a végén. Az nyer, aki több választópolgárt keres fel. Aki több melót tesz bele, annak pattan a kapufáról befelé a labda

— fogalmazott a miniszterelnök. 

Márpedig a meló meg volt. Menczer Tamás 2022-ben vette át a választókerület vezetését, azóta pedig számos fejlesztés zajlott Budakörnyékén:

  • Megépült az M1-es autópálya pátyi lehajtója.
  • Elkészült hozzá a pátyi nyugati elkerülő.
  • Zajlik a útfelújítás Páty és Telki között.
  • Egy 800 milliós vízvezeték lefektetésével megoldódott az addigi elő-elő bukkanó solymári vízhiány.
  • 300 olyan család kapott kárpótlást a kommunizmus után, akik előtte valamilyen okból kimaradtak a kárpótoltak közül.
  • Számtalan településen épült bölcsőde és óvoda.
  • Öt településen épült fel szennyvíztisztító telep.
  • 140 millió forintból játszóterek épültek fel, illetve újultak meg.

Menczer Tamás hangsúlyozta, hogy ő nem ígérget feleslegesen, de amit megígér, ahhoz tartja is magát. Eddig 60 milliárd forint érkezett a választókörzetbe, a választásokig pedig újabb 2 és fél milliárd forintot kért a kormánytól, aminek nagy része már meg is érkezett az önkormányzatokhoz.

Mindent meg fogok tenni érted. Engem nem a Shell küldött, az én főnököm Orbán Viktor. Számomra a ti bizalmatok megtiszteltetés, soha nem fogok visszaélni vele

— szögezte le a képviselő-jelölt.

Menczer Tamást Telkiben a telt ház előtt
Telt házzal fogadták Menczer Tamást Telkiben
Forrás: Mediaworks

"A kocsijaik jobbak, mint a politikusaik"

Kampányindító beszédében Menczer Tamás arról is beszélt, hogy mi az áprilisi választás valódi tétje. Mint fogalmazott, áprilisban sorsot választunk magunknak, akkor fog eldőlni, hogy belesodródunk-e a háborúba, vagy kimaradunk belőle. Magyar Péter szerinte egy fogott ember, akit a telefonlopós ügye miatt a mentelmi jogával tartanak sakkban. És még csak most kezdenek kirobbanni a drogos bulijának részletei. "Más mutat nappal, és valami egészen mást éjszaka" mondta beszédében a képviselő-jelölt.

Ha áprilisban a Tisza győz, Magyarország úgy fog hajlongani, ahogy Brüsszel parancsolja. Már pedig Brüsszel épp ezen van. Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke el is mondta: Orbán Viktor a múlt, Magyar Péter pedig a jövő, majd azt is hozzátette, hogy pártjában mindenki támogatja az ukránok háborúját. Csak emlékeztetőül: a Tisza a Néppárt tagja.

Tény és való, hogy kiváló autókat ad Németország: Audi, BMW, Mercedes. De ha a politikusaikról van szó.... Merz, Weber és társai. Hát, a kocsijaik jobbak, mint a politikusaik

— fűzte hozzá Menczer.

Menczer Tamás felesége oldalán
"A feleségem nélkül semmi esélyem nem lenne, de mivel ő mellettem áll, minden esélyem meg van a győzelemre" - Menczer Tamást felesége is elkísérte a kampánynyitó rendezvényre
Forrás: Mediaworks

"Tőlem nem kell tartaniuk, de a feleségemtől nem tudom megmenteni őket"

A kampányindítón a politikus arról is beszélt, hogy van egy ötéves kisfia, az előttünk álló pár hét pedig az ő jövőjéről is végérvényesen döntenek. Ezért is veszi még komolyabban ezt a kampányt, ezért sem lehet a következő 50 napban fáradt. Telkibe felesége is vele tartott, akinek a képviselőjelölt megköszönte a kitartását és a támogatását, majd üzent a tiszásoknak, hogy bár tőle nem kell tartaniuk, de egykori élsportoló feleségétől igen.

Négy éve is pontosan így csináltuk. Négy éve is itt találkoztunk ebben a sportcsarnokban. Négy éve is ilyen sokan voltunk, de talán most még többen vagyunk. Négy éve nyugdíjba küldtük Széll Bernadettet, felkészül Bujdosó Andrea

 

