Orbán Balázs: a tét béke vagy háború
"Mától hivatalosan is elindult a választási kampány. A tét minden eddiginél nagyobb. Magyarország jövőjéről döntünk: béke vagy háború" - írta Orbán Balázs szombaton a Facebook-oldalán.
A miniszterelnök politikai igazgatója úgy fogalmazott: a Tisza veszélyes, összejátszik az ukránokkal, háborúba vinné Magyarországot - közölte az MTI.
Magyar Péter mára teljesen egyértelművé tette, hogy a háborúpárti brüsszeli elit és az ukránok érdekeit szolgálja. Münchenben háborúpárti paktumot kötött, és az ukránokkal összejátszva odáig ment, hogy Zelenszkij támogatásáért cserébe kész veszélyeztetni a magyarok energiaellátását és üzemanyag-ellátását
- értékelt Orbán Balázs.
Hozzátette, a Tisza bevallottan hazudik az embereknek: valódi programjukban pénzbehajtásra, megszorításokra és adóemelésekre készülnek, és maguk vallották be, hogy erről nem beszélnek, mert abba belebuknának.
Orbán Viktor és a Fidesz az elmúlt években bebizonyította: a nemzeti oldalnak tényleg Magyarország az első. Mi nemet mondtunk a migrációra, most nemet mondunk a háborúra. Nem adjuk oda sem a magyarok pénzét, sem a fiataljainkat egy olyan háborúért, amihez semmi közünk
- hangsúlyozta.
Jelezte: képviselőjelöltjeik szombaton összegyűjtik az induláshoz szükséges ajánlásokat, és aztán tovább folytatják az ajánlások gyűjtését.
Célunk világos: az áprilisi választás után ismét békepárti, nemzeti kormány és parlament alakuljon, amely megvédi Magyarország békéjét, biztonságát és szuverenitását. A Fidesz a biztos választás!
- zárta bejegyzését a miniszterelnök politikai igazgatója.
