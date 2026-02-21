RETRO RÁDIÓ

Orbán Balázs: a tét béke vagy háború

"Mától hivatalosan is elindult a választási kampány. A tét minden eddiginél nagyobb. Magyarország jövőjéről döntünk: béke vagy háború" - írta Orbán Balázs szombaton a Facebook-oldalán.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.21. 08:54
A miniszterelnök politikai igazgatója úgy fogalmazott: a Tisza veszélyes, összejátszik az ukránokkal, háborúba vinné Magyarországot - közölte az MTI.

Fotó: Orbán Balázs/Facebook

Magyar Péter mára teljesen egyértelművé tette, hogy a háborúpárti brüsszeli elit és az ukránok érdekeit szolgálja. Münchenben háborúpárti paktumot kötött, és az ukránokkal összejátszva odáig ment, hogy Zelenszkij támogatásáért cserébe kész veszélyeztetni a magyarok energiaellátását és üzemanyag-ellátását

- értékelt Orbán Balázs.

Hozzátette, a Tisza bevallottan hazudik az embereknek: valódi programjukban pénzbehajtásra, megszorításokra és adóemelésekre készülnek, és maguk vallották be, hogy erről nem beszélnek, mert abba belebuknának.

Orbán Viktor és a Fidesz az elmúlt években bebizonyította: a nemzeti oldalnak tényleg Magyarország az első. Mi nemet mondtunk a migrációra, most nemet mondunk a háborúra. Nem adjuk oda sem a magyarok pénzét, sem a fiataljainkat egy olyan háborúért, amihez semmi közünk

- hangsúlyozta.

Jelezte: képviselőjelöltjeik szombaton összegyűjtik az induláshoz szükséges ajánlásokat, és aztán tovább folytatják az ajánlások gyűjtését.

Célunk világos: az áprilisi választás után ismét békepárti, nemzeti kormány és parlament alakuljon, amely megvédi Magyarország békéjét, biztonságát és szuverenitását. A Fidesz a biztos választás!

- zárta bejegyzését a miniszterelnök politikai igazgatója.

 

