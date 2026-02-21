RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Nagyok vagyunk, erősek vagyunk és győzni fogunk!

Nagy bejelentést tett Orbán Viktor.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.21. 10:02
Módosítva: 2026.02.21. 10:02
Fidesz-KDNP kampány Orbán Viktor

Hivatalosan is elindult a választási kampány február 21-én. Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy a Fidesz-KDNP már minden választókerületben összegyűjtötte a szükséges ajánlásokat.

Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Már minden választókerületben összegyűjtöttük az induláshoz szükséges ajánlásokat! Nagyok vagyunk, erősek vagyunk és győzni fogunk!

– írja a kormányfő.

 

