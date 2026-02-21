Orbán Viktor: Nagyok vagyunk, erősek vagyunk és győzni fogunk!
Nagy bejelentést tett Orbán Viktor.
Hivatalosan is elindult a választási kampány február 21-én. Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy a Fidesz-KDNP már minden választókerületben összegyűjtötte a szükséges ajánlásokat.
Már minden választókerületben összegyűjtöttük az induláshoz szükséges ajánlásokat! Nagyok vagyunk, erősek vagyunk és győzni fogunk!
– írja a kormányfő.
