Kiszel Tünde dús kebleivel, rendőr szerkóban bilincseli meg a rosszalkodókat - fotó

Nem éreztem még magamat annyira erősnek ehhez a közeghez, meg szerettem volna építeni magamat. Most, hogy már van egy diplomám, úgy gondoltam, belefér. A támadásoktól is tartottam, és tényleg, ez rengeteg munkával jár. Most éreztem magamat annyira erősnek, hogy egy ilyen műsorba belevágjak