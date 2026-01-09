„Ez ízléstelen” – Kiakadtak Michael Schumacher tisztelői a Forma-1-sztár friss fotója láttán
Pierre Gasly tiszteletadásnak szánhatta, de rosszul sült el: felháborodtak az F1-legenda hívei. Olyan szerelésben síelt, mint anno Michael Schumacher.
Sokaknak felkavaróak voltak Pierre Gasly minapi Instagram-képei. Az Alpine 29 éves francia autóvesenyzője "Ferrari-piros" dzsekiben, azon ráadásul a régről ismert Marlboro-logóval síelt az Alpokban. Éppen akkor, amikor a Forma-1 hétszeres világbajnoka, Michael Schumacher 57 éves lett, és 12 évvel azután, hogy a legendás német pilóta egy franciaországi sípályán csaknem végzetes koponyasérülést szenvedett (több életmentő műtét és félévnyi mesterséges mélyaltatás után máig ápolásra szorul).
A súlyos fejsérülést szenvedett Schumi annak idején gyakran éppen olyan dzsekiben síelt, mint most Gasly, aki csak ennyit fűzött a posztjaihoz: "Havas mennyország".
A véletlen számlájára aligha írható hasonlóság óriási felháborodást keltett a teljes titoktartás mellett ápolt Schumacher tisztelői körében.
Michael Schumacher tragédiáját juttatta eszükbe
Pedig Gasly minden bizonnyal éppen így akart tisztelettel adózni a nagy elődnek, de sokaknál éppen az ellenkező hatást váltotta ki.
"Haver, borzalmas időzítés";
"Őrültség ezt közzétenni Michael szülinapján, a piros marlborós dzsekivel";
"Ez rendkívül ízléstelen, tiszteletlen és nem helyénvaló";
"A síelés végleg kettétörte Schumacher életét – hogyan gondolhatja úgy bárki is, hogy éppen síeléssel tisztelegjen előtte a születésnapján, sőt még posztolja is a közösségi médiában?";
"Kérlek, légy óvatosabb ezzel a kabáttal! Csak Michael Schumacherre tudok gondolni róla" – sorjáznak az ilyen és ezekhez hasonló, felháborodott kommentek.
