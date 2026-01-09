„Ez ízléstelen” – Kiakadtak Michael Schumacher tisztelői a Forma-1-sztár friss fotója láttán

Sokaknak felkavaróak voltak Pierre Gasly minapi Instagram-képei. Az Alpine 29 éves francia autóvesenyzője "Ferrari-piros" dzsekiben, azon ráadásul a régről ismert Marlboro-logóval síelt az Alpokban. Éppen akkor, amikor a Forma-1 hétszeres világbajnoka, Michael Schumacher 57 éves lett, és 12 évvel azután, hogy a legendás német pilóta egy franciaországi sípályán csaknem végzetes koponyasérülést szenvedett (több életmentő műtét és félévnyi mesterséges mélyaltatás után máig ápolásra szorul).

Michael Schumacher rendszerint hasonló szerelésben síelt, mint most Pierre Gasly Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A súlyos fejsérülést szenvedett Schumi annak idején gyakran éppen olyan dzsekiben síelt, mint most Gasly, aki csak ennyit fűzött a posztjaihoz: "Havas mennyország".

A véletlen számlájára aligha írható hasonlóság óriási felháborodást keltett a teljes titoktartás mellett ápolt Schumacher tisztelői körében.

Michael Schumacher tragédiáját juttatta eszükbe

Pedig Gasly minden bizonnyal éppen így akart tisztelettel adózni a nagy elődnek, de sokaknál éppen az ellenkező hatást váltotta ki.

"Haver, borzalmas időzítés";

"Őrültség ezt közzétenni Michael szülinapján, a piros marlborós dzsekivel";

"Ez rendkívül ízléstelen, tiszteletlen és nem helyénvaló";

"A síelés végleg kettétörte Schumacher életét – hogyan gondolhatja úgy bárki is, hogy éppen síeléssel tisztelegjen előtte a születésnapján, sőt még posztolja is a közösségi médiában?";

"Kérlek, légy óvatosabb ezzel a kabáttal! Csak Michael Schumacherre tudok gondolni róla" – sorjáznak az ilyen és ezekhez hasonló, felháborodott kommentek.