Elcsábítanák a Fradi edzőjét: Robbie Keane nem kertelt, már választ is adott

A magyar rekordbajnok vezetőedzője, Robbie Keane, nemrég vendégszerepelt az MLS egyik hivatalos televíziós műsorában, ahol többek között a Fradi szurkolótáboráról és jövőbeli edzői ambícióiról is részletesen beszélt – számolt be róla az Origo a Jenkifocira hivatkozva. Az ír szakember a beszélgetés során méltatta a zöld-fehérek lelkes és elkötelezett szurkolóit, továbbá felfedte, hogy egy napon edzőként is szívesen kipróbálná magát az észak-amerikai bajnokságban.

Robbie Keane vezette Fradi jelenleg a második helyen áll a magyar bajnokságban Fotó: Koncz Márton

Robbie Keane imádja a Fradi szurkolótáborát

Kiváló drukkereink vannak, még idegenbe is sokan elutaznak. Néhány ezren még a belgiumi idegenbeli Európa Liga-meccsünkön is ott voltak. A legtöbb hazai mérkőzésünk teltházas, kiváltképp a nemzetközi találkozók. A Fradi-szurkolók nagyon szenvedélyesek, sok ultránk van, és én ezt imádom. Imádom az atmoszférát és azt, amilyen szenvedélyesen szeretik a focit

– mondta a 45 esztendős menedzser

Keane-t arról is faggatták, tervez-e visszatérést edzőként az Egyesült Államokba:

"Néhány éve azt mondtam volna, igen. Abszolút ott volt a radaromon az MLS. De kezdő edzőként azt vetették a szememre, hogy nincs elég tapasztalatom. De most, hogy Európában és az európai fociban dolgozom, és sikeres vagyok, hirtelen nagyobb lett az érdeklődés. Nem tudom, mit hoz a jövő. Imádtam az MLS-ben játszani, nagyon szerettem ezt a bajnokságot."

Egyelőre úgy fest, hogy nincs miért aggódnia a Ferencváros szimpatizánsoknak:

Soha ne mondd, hogy soha. De ha most kéne választ adnom, akkor valószínűleg nemet mondanék, mert nagyon élvezem a mostani feladatom

Robbie Keane idén januárban vette át a Ferencváros irányítását, ahol azonnal bajnoki címet szerzett a zöld-fehérekkel. Jelenleg első teljes szezonját tölti a klubnál, ahol már nem csupán a hazai fronton kell helytállnia, hiszen az Európa-ligába is kvalifikálta magát az együttessel.