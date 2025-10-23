Aggasztó hírt kapott a Fradi, a PSG-től és a Liverpooltól is nehezebb ellenfelet kaptak
A hazai csapat kiemelkedik az európai mezőnyből. Nagy kihívás vár a zöld-fehérekre a Salzburg-FTC El-meccsen.
Óriási feladat és nagy kihívás vár a magyar rekordbajnokra a csütörtöki Salzburg-FTC Európa-liga mérkőzésen (18:45, tv: M4 Sport). Az osztrák csapat kiemelkedik az európai mezőnyből, már ami a fizikális mutatókat illeti. A salzburgi játékosok még a Bajnokok Ligája-címvédő francia PSG és az angol Liverpool – amely szinte szinonímája az intenzív focinak – világsztárjainál is többet futnak.
A Ferencváros adatelemzője, Hegedűs Henrik világított rá Európa topcsapatainak az intenzitására, átlagos sprinttávolságaira.
Ebben azért látjuk azt, hogy a Salzburg kiemelkedik. Nyilván egy nagyon-nagyon fiatal csapatról van szó, de látszik, hogy iszonyatos nagy daráló van ott. Fizikálisan mindent elvárnak és mindent ki is hoznak a játékosokból
– fogalmazott a Fradi Zóna Elemzés adásában Hegedűs Henrik. Az adatelemző hozzátette, az osztrák klub úgy működik, hogy bár régiós szinten sok pénzért vesznek játékosokat, őket később még többért értékesítik. Ennek pedig az az alapja, hogy kiemelkedő fizikális teljesítményre képesek.
Salzburg-FTC: Nagy kihívás vár a magyar rekordbajnokra
Ha darabra nézzük, a Salzburg játékosai mérkőzésenként 110 sprintet hajtanak végre. Az olyan csapatok, mint a PSG vagy a Bayern München 90 darabbal állnak a listán, ami már lényeges különbség. Sőt, az osztrákok még az intenzív focijukról híres Liverpool világsztárjait is verik a sprintekben.
Nyilván ez nekünk is egy óriási feladat és nagy kihívás
– mondta a Fradi adatelemzője a csütörtöki El-meccsről.
