Kiderült, a kupagyőztes paksi focisták komoly pénzről mondtak le

Nincsen kolbászból a kerítés Paksi FC-nél sem. Böde Dánielnek és társainak teljesítménye, a Ferencváros felülmúlása a Magyar Kupa döntőjében a hátteret megvizsgálva még inkább felértékelődik. Az FTC játékoskeretének értékével és költségvetésével nem lehet egy lapon említeni a paksiakét, ugyanakkor nem panaszodnak. Pedig lenne miért. Haraszti Zsolt ügyvezető szerint a pályán igyekeznek állni a versenyt a jóval tehetősebb riválisokkal szemben − írta meg a Magyar Nemzet.

A Paks a Magyar Kupa döntőjében a Ferencvárossal csapott össze (Fotó: Barbara Gabriella)

„Tavaly azért volt szerencsénk is, most is lehet arról beszélni, hogy a Ferencváros vette át a kezdeményezést.

Egy éve sok helyzetet kihagytak, ezúttal nem volt meg ez a különbség a két csapat között. A tizenegyeseknél természetesen a szerencsefaktor döntött, mégis úgy érzem, kicsit jobban megérdemeltük a sikert

− összegzett a paksi sportvezető, aki úgy látja, a pályán méltó ellenfelei bárkinek Magyarországon.

Szerintem már nem vagyunk kiscsapat, a Paks már kinőtte ezt a kategóriát. Négy év alatt háromszor jutottunk be a kupadöntőbe.

Még nincsen vége a bajnokságnak, remélem, a bronzérmet megszerezzük, és akkor ezen időszak alatt kétszer végzünk a dobogón az NB I-ben” − árulta el a sportvezető.

A 2006 óta folyamatosan az élvonalban játszó Paksi FC sajátos utat jár azzal, hogy kizárólag magyar játékosokat foglalkoztat. Nyilván az elhatározás mellett némileg a kényszer is szülte. Kérdés, nehéz így működtetni egy klubot?

A Paks játékosainak önfeledt öröme a Magyar Kupa győzelem pillanatában (Fotó: Barbara Gabriella)

„Ezt szakmailag komplikáltabb összerakni, mintha légiósokat igazolnánk. Arról nem is beszélve, hogy gazdaságilag mindig a legkisebbek között vagyunk. A Paks költségvetése az utolsók között van, ahhoz képest mi mindig erőn felül teljesítünk” − nyilatkozta Haraszti Zsolt, aki hozzátette, hogy náluk a legmagasabb fizetések csak törtrészei annak, amiket más, tehetősebb klubok kínálnak, a játékosok azonban több esetben is lemondanak a nagyobb összegről, hogy csatlakozzanak a klubhoz.

Haraszti Zsolt azt is elárulta, hogy az MK-sikerért nincs külön jutalom, az MLSZ-től kapott pénzt osztják szét a klub játékosai és alkalmazottak között.