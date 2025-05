Még nagyobb a baj, a vesztes döntő után jöhet az igazi pofon a Fradinak

Akárcsak tavaly, idén is a Paks ellen bukta el a Magyar Kupa döntőjét a Ferencváros focicsapata. Ezzel eldőlt, hogy nem ismétlődik meg a 2016-os és 2022-es bravúr, nem fog duplázni a Fradi idehaza. A kupában ezüst jutott, ezután hatalmas pofon lenne, ha a Fradi lemaradna az aranyról az NB I-ben is. Erre most kisebb az esély.

A Fradi tizenegyespárbajban vérzett el a Paks ellen Fotó: Magyar Nemzet

Az FTC jelenleg három ponttal vezet a második Puskás Akadémia előtt, abban az esetben mindenképpen bajnok a címvédő, ha a hátralévő két meccsén négy pontot szerez. A vesztes kupadöntő után vasárnap a kiesés ellen harcoló Fehérvár érkezik a Groupama Arénába, majd a tavasszal veretlen Győr otthonában fejezi be a szezont Robbie Keane csapata.

Még nagyobbat bukhat a Fradi

Ami még a Paks kupagyőzelmével eldőlt: Bognár György együttese indulhat az Európa-ligában, azaz az NB I második helyezette „csak” a Konferencialigában bizonyíthat. Amennyiben a Fradi bajnok lesz, akkor kiemeltként kezdi nyáron a Bajnokok Ligája második selejtezőkörét – írja a Magyar Nemzet. Itt egy győztes párharc elég lenne ahhoz, hogy az FTC biztosan ott legyen valamelyik sorozat főtábláján.