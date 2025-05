Most érkezett: Demi Lovato megházasodott, káprázatos ruhában mondta ki a boldogító igent - Fotók!

Maximális fordulatszámra növelte a romantikát Demi Lovato férje Jordan "Jutes" Lutes, aki nem akárkire bízta az esküvőjük megszervezését, hanem egyenesen a ceremóniák királynőjét Mindy Weisst bérelte fel a munkára, aki már csak kizárólag VIP hírességek számára készít szertartásokat. A szerelmespár esküvőjét Kaliforniában egy titokzatos helyszínen bonyolították le, A-listás hírességek gyűrűjében. A menyasszony is megadta a módját élete legboldogabb napjának, ugyanis egy egyedi gyártású Vivenne Westwood ruhát viselt a szertartás során.

Régóta nagy rajongója vagyok a Vivienne Westwood dizájnjaiért, ezért nem volt kérdés, hogy milyen ruhát szeretnék A Westwood csapattal együtt dolgozva terveztük meg a ruhámat, ami egy egyedi darab, amitől különlegesnek éreztem magam

- nyilatkozta a ruháról a Peoplének az énekesnő. Demi Lovato és a dalszövegíróként és énekesként is dolgozó párja a munkájuk során kerültek közel egymáshoz még 2022 januárjában, majd ez év augusztusában árulták el, hogy egy párt alkotnak. Az eljegyzésre végül 2023 decemberig kellett várni, de úgy látszik, hogy az esküvő lebonyolításával már nem akartak éveket várni. Jutes egyébként társszerzője volt Demi Lovato Subtance, Happy Ending, és a City of Angels című dalainak is, úgyhogy várhatóan a jövőben már hivatalos házastársakként is rengeteg számot adhatnak ki közösen.