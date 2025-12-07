Teljes döbbenet a stúdióban: ő búcsúzott a Sztárban Sztár All Stars döntőjétől
Számára a döntő kapujában véget ért a műsor. Ő lett a Sztárban Sztár All Stars bronzérmese.
A Sztárban Sztár All Stars idei évada elérkezett a döntőhöz. A három finalista, Dér Heni, Vavra Bence és Freddie is elképesztő teljesítményt nyújtott mind az egyéni, mind a döntő produkciójában.
Azonban mindannyian nem lehetnek ott a végső, mindent eldöntő körbe. A zsűri a fináléban már nem segíthetett, itt már csak a nézők voksaira támaszkodhattak a versenyzők. Az első körös szavazást követően pedig összesítették az eredményeket, amely alapján Freddie gyűjtötte be a legkevesebb voksot, így neki ért véget a verseny az utolsó előtti pillanatban, vagyis ő lett a harmadik helyezett.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre