Teljes döbbenet a stúdióban: ő búcsúzott a Sztárban Sztár All Stars döntőjétől

Számára a döntő kapujában véget ért a műsor. Ő lett a Sztárban Sztár All Stars bronzérmese.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.07.
Sztárban Sztár All Stars döntő kieső búcsú

A Sztárban Sztár All Stars idei évada elérkezett a döntőhöz. A három finalista, Dér Heni, Vavra Bence és Freddie is elképesztő teljesítményt nyújtott mind az egyéni, mind a döntő produkciójában.

_DAV1214
Freddie búcsúzott a műsortól Fotó: Mediaworks

Azonban mindannyian nem lehetnek ott a végső, mindent eldöntő körbe. A zsűri a fináléban már nem segíthetett, itt már csak a nézők voksaira támaszkodhattak a versenyzők. Az első körös szavazást követően pedig összesítették az eredményeket, amely alapján Freddie gyűjtötte be a legkevesebb voksot, így neki ért véget a verseny az utolsó előtti pillanatban, vagyis ő lett a harmadik helyezett.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
